民團憂蓮池潭邊都更破壞景觀 陳其邁：維持天際線

高雄市都委會審議通過舊左營國中都市計畫變更，引發民間團體擔憂破壞蓮池潭景觀，上午到議會陳情。高雄市長陳其邁說，會在維持景觀天際線前提下，開發強度不超過容積率上限。

森林城市協會、高雄市公督盟等公民團體數十人，上午在市議會門前陳情，表達反對位於蓮池潭旁的舊左營國中公辦都更、要求舊左營國中維持公有低密度使用、老樹及百年水圳等原地保存，及蓮池潭水岸樓高明訂在6層樓以下等訴求。

森林城市協會理事長莊傑任表示，蓮池潭是高雄市重點風景區，湖岸景觀等於是觀光產業命脈，但蓮池潭邊5.99公頃公有綠地，將被高市府利用都市計畫變更成商業用地，開放興建水岸豪宅，恐摧毀蓮池潭風景區的景觀和天際線。

莊傑任說，蓮池潭湖畔綠地，還有20多棵老樹、180年水圳、50年的兒童之家若因此消失，將讓舊城的文史和生態造成巨大損失。

高雄市公民監督公僕聯盟副理事長陳銘彬說，澄清湖風景區湖邊多棟超高大樓破壞景觀，就是錯誤示範，憂心蓮池潭風景區的舊左營國中區域，改為住商混合區，恐步入後塵，市府應重新討論思考區域發展。

對此，陳其邁今天在議會受訪表示，該案會在維持景觀天際線前提下進行，開發強度也不會超過原來上限容積率300%規劃，樹木原則上會採取原地保存方式，希望在綠地景觀保存原則下，讓開發計畫能兼顧觀光、遊憩等使用利益，也會持續跟民間團體協商溝通。

高雄市都發局楊欽富表示，未來開發前會進行地景及視覺景觀模擬，提供都市設計審議時參考，確保天際線與景觀維護。