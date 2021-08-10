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高雄市推青年政策 15~24歲失業率下降

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局持續舉辦各項就業媒合活動，圖為資料照片。高雄市勞工局提供
高雄市勞工局持續舉辦各項就業媒合活動，圖為資料照片。高雄市勞工局提供

高雄市勞工局表示，受新冠肺炎疫情影響，整體失業情勢攀升，但勞動力參與率及就業人數則有增加的趨勢。高雄市15至24歲的失業率，去年上半年為13.9%為六都最高，下半年已降至12.4%，今年上半年更降至10.5%，六都中僅高於新北市。青年局推出「青年上班打卡獎勵計畫」、「大港青年實習」、「就業雄青-線上就業博覽會」等方案，顯示青年政策有初步成效。

依據行政院主計總處最新統計數據，今年上半年全國失業率為3.93%，高雄市失業率4.0%，較上期及上年同期3.8%皆增加0.2個百分點。除台中及台南市為3.9%外，餘4都均為4%。

高雄市勞工局長周登春表示，今年國內疫情拉警報，全台於5月中旬起宣布進入三級警戒後，全面暫停徵才活動。市府秉持「服務不打烊、媒合不中斷」，舉辦「路竹科學園區」及「楠梓科技產業園區」聯合線上徵才等活動，以維持求職者的就業機會及意願。

7月27日起降為二級警戒後，勞工局在遵守防疫原則下，8月3日起已恢復辦理單一及小型現場徵才活動，並辦理各項措施，持續運用僱用獎助、缺工獎勵、跨域津貼、提供職業訓練等各項就業促進工具，積極媒合民眾就業。

周登春表示，高雄市繼續推動勞動部「安心即時上工計畫」，提供因疫情失業或減班休息勞工部分工時工作機會，110年截至7月底止，已提供3789個工作機會，為六都之冠，另外對於希望從事全時工作勞工，也運用「安穩僱用計畫2.0」鼓勵雇主僱用，逐步促使就業市場回穩。

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