高市水井納管免封井風險 申請期限年底截止

為避免地下水過度使用造成地層下陷，高市府推動水井管理政策。水利局今天表示，水井納管後可避免遭檢舉而封井，且有取得合法水權機會，申請納管期限將於年底截止。

為保育地下水資源及加強地下水管理，避免地下水過度使用造成地層下陷，高雄市政府自民國106年起辦理水井納管作業，受理申報於99年8月4日前鑿設且未辦理水權登記既有水井，納管後可避免遭檢舉而封井，且有取得合法水權機會。

水利局水利養護科表示，申請納管期限將於12月31日截止，提醒尚未申請地下水井納管鄉親儘速申報，以維護自身權益。申報方式可就近至各區公所或水利局填寫申報書，或透過水利局網站水井申報系統申報。

水利局統計，截至今年7月底，已受理超過2萬2000件既有水井納管申報，自108年起以分區依序進行水井複查作業，並於水井及電錶上黏貼辨識標籤，已完成1萬7000件複查。

111年起輔導已完成複查水井辦理水權登記，可獲得更全面的用水保障，例如使用土地、水源及設施符合相關法令規定者，可請領災害救助金、水井損壞可依法重鑿、取得土地容許使用及養殖漁業登記證等諸多好處，呼籲鄉親儘速申報。

另外，為減輕農民負擔，自去年10月21日起高雄市農用水井免收水權規費新台幣2700元，未來水井納管作業進入輔導合法階段，已申報的農用水井也不需繳納任何費用。