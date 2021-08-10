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高雄仁武社區自主防災 助易淹中華社區除水患

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄仁武區中華社區往年逢大雨必淹，透過水利署和高雄市政府共同輔導的「水患自主防災社區」著手相關工作，讓這次豪雨得以減少。圖／中華社區發展協會提供
高雄仁武區中華社區往年逢大雨必淹，透過水利署和高雄市政府共同輔導的「水患自主防災社區」著手相關工作，讓這次豪雨得以減少。圖／中華社區發展協會提供

受熱帶低氣壓影響，高雄連日豪雨，仁武區中華社區往年逢大雨必淹，透過水利署和高雄市政府共同輔導的「水患自主防災社區」，按規定每年進行低窪、溪水保全戶訪視等工作，讓這次豪雨社區災損大大降低。

水患自主防災社區工作，汛期前一定針對後勁溪進行清淤，平時定期清理水溝，加上和當地企業合作，由營造商提供後勁溪CCTV監視水位、台塑仁武廠提供備用抽水機，由結合政府與民間資源，做好防汛準備作做，來面對極端氣候的異常降雨。

中華社區發展協會總執行長陳芊至指出，水利署在全台與縣市政府合作，輔導成立502處水患自主防災社區，這次大雨，中南部社區全數啟動相關防減災工作，有效降低部分地方淹水影響。

陳芊至說，讓易淹水地區成立水患自主防災組織，由社區自主防災與地方政府合作的模式，盼在水患來臨時，能讓居民對防災更有信心。

歷經先前幾日大雨，中華社區8日辦理今年的防汛演練，透過演練，讓參與防汛的隊員更能熟練相關的防汛工作，也讓社區居民了解自主防災工作內容，同時也能向居民宣導防汛相關知識。

高雄仁武區中華社區往年逢大雨必淹，透過水利署和高雄市政府共同輔導的「水患自主防災社區」著手相關工作，讓這次豪雨得以減少。圖／中華社區發展協會提供
高雄仁武區中華社區往年逢大雨必淹，透過水利署和高雄市政府共同輔導的「水患自主防災社區」著手相關工作，讓這次豪雨得以減少。圖／中華社區發展協會提供
高雄仁武區中華社區往年逢大雨必淹，透過水利署和高雄市政府共同輔導的「水患自主防災社區」著手相關工作，讓這次豪雨得以減少。圖／中華社區發展協會提供
高雄仁武區中華社區往年逢大雨必淹，透過水利署和高雄市政府共同輔導的「水患自主防災社區」著手相關工作，讓這次豪雨得以減少。圖／中華社區發展協會提供

後勁溪 豪雨

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