屏美館疫後首檔聯展 悍圖社「2021劃天光」

各項藝文活動隨著疫情趨緩重啟，屏東縣政府邀請台灣最具代表性的當代畫會之一「悍圖社」，以「2021劃天光」為題，8月10日至10月14日於屏東美術館展出。由獨立策展人周佩穎策劃，呈現悍圖社的嶄新近作，從平面繪畫、雕塑、錄像裝置等不同形式，傳遞長期觀察社會現況與自覺審思的創作表現，也呼應台灣當代藝術的脈動。

「悍圖社」是1998年成立的藝術團體，成員貫穿1950至70年代出生，活躍於藝壇，包括楊茂林、吳天章、陸先銘、郭維國、李民中、連建興、楊仁明、賴新龍、唐唐發、涂維政、鄧文貞、常陵、陳擎耀等13位藝術家；文化處表示，參展藝術家們創作議題廣泛，對於80年代至今的台灣當代藝術面貌與革新，注入強勁的影響。除了作品，藝術家的「微工作室」也放進展場，開啟觀者對藝術家沈浸創作時的想像。

貼近平民生活的唐唐發，長期以低廉日常用品創造有趣的雕塑及裝置作品，舉凡塑膠袋到破毛巾，都曾進入美術館殿堂，呈現了概念與階級的感知錯亂；楊茂林「寶貝，你好神奇」的作品內容，包括皮卡丘、無敵鐵金剛、原子小金剛等卡通人物，以私密的姿勢顛覆正義形象，擬人化原本非生命的物體。

民以食為天，擅長複合媒材與軟雕塑的鄧文貞，1998年開始的「宴饗」主題，取食物原有的形與色來暗喻、抒發內心最深刻的五官感知，從生食、熟食到探討飲食文化，進而想要表現當下所處社會文化的縮影；從裝置及公共藝術出發的賴新龍，結合身體行動與抽象繪畫的自動性及偶發性，探索意識的本我與個體生命對應宇宙之精神力量。

文化處說，透過此展可領略不同藝術家的創作演進與豐富樣態，展覽期間將安排線上講座，民眾入館參觀請遵循防疫指引，讓藝術為心靈解悶。