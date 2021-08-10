連日大雨汙水細菌多 別讓人畜共通疾病找上你

連日大雨到處積水，民眾習慣雨天穿涼鞋、拖鞋出門，屏東基督教醫院提醒民眾汙水細菌多，尤其農牧業容易接觸到動物排泄物汙水，要留意避免經由傷口感染人畜共通疾病。屏東基督教醫院最近收治2名疑似感染鈎端螺旋體病的酪農及園藝工作者，2009年莫拉克風災後，萬丹地區曾有上百人感染此症。

1名從事酪農業的男子上月連日39度高燒，在其他醫院急診發現肝指數比正常值高出4倍；黃疸指數也上升，肝臟除了脂肪肝外，也發現一個不明顯的陰影，懷疑是肝膿瘍，於是轉院屏東基督教教住院治療。

屏基胃腸肝膽科主治醫師林群峰審視病人電腦斷層影像，未發現肝膿瘍，回頭詢問病人過去的疾病史、用藥史、接觸史、旅遊史及職業，當病人回答在畜牧場工作時，想到每年到了6、7月間，台灣南部、東部就會偶爾遇到這樣的病人，莫名的高燒、肝炎、黃疸，但沒有其他肝病史。

林群峰說，這些病人都有類似的工作，農業、畜牧業會常常接觸到動物或野外蟲子，偶爾被帶有病原體的昆蟲咬傷，或接觸到不潔帶有病原體的汙水，導致人畜共通疾病發作，譬如恙蟲病、Q熱、鉤端螺旋體病等；經超音波及抽血檢查，排除病毒性肝炎後，給予病人6天的抗生素治療，已康復出院。

他說，鉤端螺旋體病是由鉤端螺旋體感染產生的感染症，是熱帶、亞熱帶地區常見的人畜共通感染病，細桿狀螺旋型，一端或兩端呈現鉤狀的螺旋體，可經由傷口感染幾乎所有的哺乳類動物，包括野生動物及家畜，主要宿主有老鼠、犬隻、豬、牛、馬、羊等動物。

林群峰提醒民眾在戶外工作及活動，例如登山、露營，都應穿著包覆性的鞋子、手套，避免直接接觸積水或是潮濕土壤，若皮膚有傷口又接觸到受感染的動物排泄物或受汙染的汙水、汙泥，就可能被感染，若延誤治療恐引發敗血症，尤其是糖尿病病人，傷口觸碰汙水可能引發糖尿病足細菌感染，嚴重的話甚至會截肢。