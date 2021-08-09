領先全台 金門大學境外生完成疫苗施打

國立金門大學6名中國籍學生今天施打AZ疫苗，校方表示，連同4日42名學生，總計118名境外生中有48人完成疫苗注射，成為領先台灣地區為境外生施打疫苗的大學。

金門大學主任秘書蔡宗憲表示，4日安排馬來西亞、印尼和阿根廷等國共42名學生施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）AZ疫苗，今天再為6名中國籍學生，安排到金寧鄉衛生所接種疫苗。由於中國籍學生沒有健保卡，必須支付注射費和診療費新台幣385元。

華語系田同學說，今年暑假因處理事務必須留在金門，無法回家鄉，來打疫苗「對抗疫做出貢獻」。企業管理研究所吳同學說，在老師建議下接種，讓自己得到保護。

金門大學表示，暑假校方以免費住宿，鼓勵同學減少異地移動風險。全校47名中國籍學生中，24人留在金門，6人今天施打疫苗。

縣政府7月23日宣布開放18歲以上縣籍民眾施打疫苗，施打對象擴及在金門求學的境外學生。金大表示，除了1名未滿18歲印尼學生及無施打意願學生，金大完成對境外生（僑生、外籍生和中國學生）疫苗施打作業。