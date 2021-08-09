見證澎湖在地醫療 三總分院完成百歲人瑞手術

中央社 / 澎湖縣9日電

澎湖「在地化醫療」今天重大見證，三總澎湖分院完成一名高齡101歲人瑞邱老奶奶的乳部手術，目前已平安返家靜養。

三總澎湖分院表示，一名家住在澎湖白沙的101歲人瑞邱老奶奶，今年5月間，因左胸出現乳房異常腫塊且快速增大，經皮膚科安排腫塊切片檢查確診為乳癌後，透過一般外科蔡雪厂醫師和心臟血管外科鄭旭智醫師通力合作之下，順利幫奶奶完成右胸新的心臟節律器置放、移除左胸舊的心臟節律器，以及左側乳房改良式根除併腋下淋巴結摘除手術，術後奶奶恢復良好，並於7月底平安出院返家，再次為澎湖「在地化醫療」實力作一最佳見證。

三總澎湖分院指出，邱老奶奶已是101歲人瑞，本身患有高血壓及病竇症候群，左胸心臟節律器置放已逾12年，近期家屬發現邱奶奶左胸心臟節律器上方的乳房組織，出現紅色不痛的腫塊，且腫塊在兩個月內增長快速，有明顯往左乳外胸側擴散狀況，因而到三總澎湖分院門診就醫。

三總表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情自5月升溫後，澎湖居民搭機到台灣尋求醫療照護資源相對較為不易，邱奶奶原本左胸心臟節律器置放及電池更換，長期在高雄長庚醫院接受治療，此次因為疫情關係且考量到奶奶高齡狀況往返一趟高雄著實不便，家屬選擇三總澎湖分院，接受「在地化」治療，亦是對地區醫療實力的再次肯定。

澎湖 人瑞 手術

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