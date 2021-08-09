台灣同濟會捐款金門棒球隊 栽培在地選手

國際同濟會台灣總會今天拜會金門縣政府，捐款新台幣10萬元給金門縣康復之友協會及中正國小棒球隊。縣府感謝同濟會協助推展金門社會福利服務，並幫助培訓金門運動選手。

同濟會台灣總會會長廖敏榮率領第47屆理監事共40多人，下午在金門同濟會會長王國代陪同下到縣府，與副縣長李增財和社會處長董燊等人交換意見。

同濟會彙集理監事等愛心捐款10萬元給康復之友協會及中正國小棒球隊，分別由康復之友協會理事長楊榮時、中正國小校長蔡雪芳等人代表接受。

李增財感謝同濟會協助金門縣康復之友協會辦理今年度新開辦服務據點－FUN心日作坊（地點在金門縣金寧鄉下堡188之3），以及延續性服務據點－康心日作坊地點搬遷的需要。縣府更感謝同懠會幫助中正國小棒球隊，讓年輕球員專心精進球技訓練並積極參加賽事。

廖敏榮表示，同濟會成立於1915年，台灣總會成立於1967年，目前全國共有433個分會，金門縣1994年成立第一個分會「金門國際同濟會」後，陸續成立「金門女國際同濟會」、「金瑞國際同濟會」，發揚同濟精神，建立良好美善的社會。