台金航班微調 台北金門末班機時間提前

金門縣政府今天表示，11日起台北往金門末班機從晚間6時提前到下午5時30分由台北起飛，金門台灣航班仍維持每日台北、台中、台南及高雄往返10架次，視疫情變化滾動式調整。

縣府表示，隨著新冠肺炎疫情趨緩，配合中央流行疫情指揮中心維持2級警戒延長到23日，縣府團隊持續與民航局及航空公司進行台金航線班機調整建議。

縣府觀光處表示，考量交通需求及減少跨區移動，並配合航站運能及快篩能量，2級警戒延長期間，台金航班維持每日台北、台中、台南及高雄往返10架次。

觀光處交通行政科科長顧克亞說，11日起，原台北往金門末班機提前到下午5時30分由台北起飛，並視疫情變化為滾動式調整。

另外，縣府觀光處表示，為了服務有緊急機位需求民眾，縣府緊急專機仍依原執行方式，每週一、三、五、日持續辦理到23日；若有緊急就醫、奔喪等急難情況需要搭乘，可撥打金門縣政府1999專線（外縣市及手機撥0800-318823），將有專人服務。

觀光處提醒搭乘緊急專機從台北往金門的民眾，必須在台北松山機場完成快篩，才可搭機。