快訊

鈑金廠老闆摔落自家水溝 掙扎多時詭死水溝內

評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

明霸克露橋斷金煌芒果運不出 高市府想辦法

中央社 / 高雄9日電
高雄桃源區復興里今天上午終於放晴，芒果農加緊將摘採下的芒果，加工成芒果乾，延長存放時間，以防腐壞。圖／桃源復興里江維明提供
高雄桃源區復興里今天上午終於放晴，芒果農加緊將摘採下的芒果，加工成芒果乾，延長存放時間，以防腐壞。圖／桃源復興里江維明提供

高雄桃源明霸克露橋遭洪水沖斷成為山中孤島，當地盛產的金煌芒果無法運出。高市農業局今天表示，中央已公告天然災害現金救助，橋梁搶通後將以專車上山辦理共同運銷作業。

金煌芒果是桃源區農特產之一，每年7至9月份是盛產季節，種植面積約555公頃，當地因海拔較高，因此金煌芒果果實更為碩大，口感綿密香甜，採收期也較其他區域長，往往價格也常因此更為看好。

有關桃源區三里，因橋斷導致金煌芒果無法運出銷售，農業局今天表示，除了協請公路總局儘速搶通路橋，讓農產品可以順利運送下山販售外；農業局在接獲災報，已先洽請甲仙農會在路橋搶通後，將以專車上山協助當地農民辦理水果共同運銷作業。

此外，農業局小農電商上架媒合專案現正進行中，果乾加工品販售也過原民會協助，輔導有意願上架的農民上架電商平台，開創其他銷售通路。

今天下午農委會已公告天然災害現金救助地區，金煌芒果農損每公頃補助新台幣9萬元。已洽原民會、當地公所、農會等共同輔導農民申報天然災害救助。

位於台20線上明霸克露橋是通往復興、拉芙蘭、梅山3個部落的主要通道，7日下午1時多遭玉穗溪水暴漲沖斷，造成3部落頓成山中孤島。面對金煌芒果採收在即，農產品運不出去，農民苦不堪言。

芒果 農民

延伸閱讀

高雄桃源斷橋第三天 立委陪同交通部長視察盼加速搶通

明霸克露橋斷501人受困 空勤黑鷹近噸物資馳援

捍衛聽障生受教權 議員促高市府提供唇部透明口罩

六縣市天然災害現金救助區 農委會：現勘方式另行公告

相關新聞

台金航班微調 台北金門末班機時間提前

金門縣政府今天表示，11日起台北往金門末班機從晚間6時提前到下午5時30分由台北起飛，金門台灣航班仍維持每日台北、台中、...

國民黨高市黨部、議會黨團及無黨聯盟合送物資到山區

高雄豪雨成災，高雄市議會國民黨黨團、高雄市議會無黨團結聯盟、中國國民黨高雄市黨部今天攜手籌備物資，幫助高雄山區民眾共度難...

屏東霧台大武聯外道路遭土石阻斷百人受困 道路今搶通

連日豪雨來襲，屏東縣霧台鄉山區累計雨量兩天超過1千毫米，霧台鄉大武村7日因唯一聯外道路「霧大聯絡道霧大2號橋」遭邊坡土石...

海軍威海計畫預定興建海上長堤 漁民憂心向立委請命

海軍威海計畫，預定將於擴建左營二軍港，其中，海上興建長堤讓原本世代在附近作業的漁船傳統漁場消失，近期海軍又在海上投放警示...

回到媽媽故鄉「澎湖」 享初夏海島散漫食光

黃露瑤今年初夏帶著思鄉情懷，回到了媽媽的故鄉──澎湖「嵵裡」。每次返鄉，總會想起承載著她與媽媽共同回憶的大小事，這裡雖不像台北繁榮，但有在地豐饒的人情味，也有很多好玩的地方。

高雄桃源斷橋第三天 今再派直升機空運1公噸物資

高雄桃源區「明霸克露橋」斷橋第三天，繼昨天高雄市政府向空勤總隊申請直升機空運物資，今天兩架空運直升機先後從小港機場起飛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。