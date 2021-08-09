明霸克露橋斷金煌芒果運不出 高市府想辦法
高雄桃源明霸克露橋遭洪水沖斷成為山中孤島，當地盛產的金煌芒果無法運出。高市農業局今天表示，中央已公告天然災害現金救助，橋梁搶通後將以專車上山辦理共同運銷作業。
金煌芒果是桃源區農特產之一，每年7至9月份是盛產季節，種植面積約555公頃，當地因海拔較高，因此金煌芒果果實更為碩大，口感綿密香甜，採收期也較其他區域長，往往價格也常因此更為看好。
有關桃源區三里，因橋斷導致金煌芒果無法運出銷售，農業局今天表示，除了協請公路總局儘速搶通路橋，讓農產品可以順利運送下山販售外；農業局在接獲災報，已先洽請甲仙農會在路橋搶通後，將以專車上山協助當地農民辦理水果共同運銷作業。
此外，農業局小農電商上架媒合專案現正進行中，果乾加工品販售也過原民會協助，輔導有意願上架的農民上架電商平台，開創其他銷售通路。
今天下午農委會已公告天然災害現金救助地區，金煌芒果農損每公頃補助新台幣9萬元。已洽原民會、當地公所、農會等共同輔導農民申報天然災害救助。
位於台20線上明霸克露橋是通往復興、拉芙蘭、梅山3個部落的主要通道，7日下午1時多遭玉穗溪水暴漲沖斷，造成3部落頓成山中孤島。面對金煌芒果採收在即，農產品運不出去，農民苦不堪言。
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