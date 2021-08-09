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高市青年失業率暴增挨批 青年局：持續改善

中央社 / 高雄9日電

高雄市議員批高雄青年失業率罷韓後暴增。市府青年局今天回應，部分年齡層有改善，在影響最劇烈的24歲以下青年，則祭出獎勵計劃，現有500人開始就業。

針對高雄近半年青年失業率，高雄市議員陳若翠今天發新聞稿提出抨擊，她指出，高雄青年失業率是發動罷韓以來新高，跟六都其他縣市相比也是末段班成績，質疑市長陳其邁青年政策破功。

對此，青年局指出，高雄市25至29歲失業率為6.7%，近3年高點在去年上半年7.9%，而去年下半年為7.0%，全年平均為7.4%，對照今年雖受疫情影響，數據反較去年無疫情時的「全年7字頭」來得好。

此外，35到39歲高雄市最新失業率2.3%，未達108年上半年的近3年高點2.8%，40歲到44歲高市最新失業率2.9%，也未達去年上半年的近3年高點3.6%，顯見市府團隊認真抵禦疫情對青年就業衝擊與影響。

至於受疫情影響最劇的高雄市30歲至34歲失業率，全國整體自109年開始逐步上升，高雄非今年同期唯一增加縣市，更非增幅最大縣市。15至24歲失業率，從過去六都最差升為六都第2，繼續提供獎補助政策、線上就業博覽會以及線上面試等方式協助。

青年局指出，應屆畢業或24歲以下失業者，因年齡層多屬勞動力缺乏流動性、資訊不流通的「摩擦性失業」，職場經驗較少、部分僱主對年輕人刻板印象，往往成不利謀職原因，疫情下產業別緊縮職缺更令這群青年首當其衝，亟待協助。

對24歲以下失業者，青年局推出「青年上班打卡獎勵計畫」，目前合格登記者破2000人大關，持續與人力銀行合作開發在地優質職缺媒合資訊，在青年局協助下，現有超過500人突破疫情重圍開始就業。

至於同受疫情影響的其他年齡層，勞工局有「安心就業計畫」、「線上職訓津貼補助」及「勞工失業生活及其子女就學補助」，「安心即時上工計畫」已釋出4395個公部門工作機會，更結合「安穩僱用計畫」，開發約1000個民間工作職缺。

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