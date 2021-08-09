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國民黨高市黨部、議會黨團及無黨聯盟合送物資到山區
高雄豪雨成災，高雄市議會國民黨黨團、高雄市議會無黨團結聯盟、中國國民黨高雄市黨部今天攜手籌備物資，幫助高雄山區民眾共度難關。副議長陸淑美也結合民間企業「加碼」，緊急採購民生必需品，送愛到原鄉。
豪雨造成高雄山區多處聯外道路中斷、山區居民房屋進水，財物損失不貲，生活陷入困頓，國民黨高雄市黨部及議會黨團為此募集物資送愛，高雄市議會國民黨團總召童燕珍表示，第一時間就連絡黨團幹部及議員募集物資，再交由山地原住民議員陳幸富統一送至那瑪夏，賴文德議員送至桃源區，除及時的慰問外，也會疫情變化準備募款。
無黨團結聯盟總召朱信強表示，救災並不分黨派，只要是高雄人都會願意為同胞們盡一份心力。國民黨高雄市黨部表示，豪雨造成山區民眾巨大損失，尤其看到家園沖毀，聯外道路阻斷的畫面更是感到不捨，將由市黨部副主委曹桓榮、高雄青工總會長方相茗送物資到茂林、六龜等地，曹桓榮也說，高雄市黨部長期針對偏鄉地區也提供愛心待用餐的服務。
高雄市副議長陸淑美也結合民間企業再「加碼」，她得知原鄉存糧物資所剩不多，急需支援，立即號召議員及民間企業友人共襄盛舉，購買大批日常生活物資，分別委由議員陳幸富、賴文德及前議員唐惠美攜回轉送族人。致贈的物資包括米、油、肉鬆罐頭等食品及衛生紙等用品，還貼心選購適合不同年紀用的奶粉、口罩、紙尿褲，希望原鄉居民早日安度難關。
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