國民黨高市黨部、議會黨團及無黨聯盟合送物資到山區

高雄豪雨成災，高雄市議會國民黨黨團、高雄市議會無黨團結聯盟、中國國民黨高雄市黨部今天攜手籌備物資，幫助高雄山區民眾共度難關。副議長陸淑美也結合民間企業「加碼」，緊急採購民生必需品，送愛到原鄉。

豪雨造成高雄山區多處聯外道路中斷、山區居民房屋進水，財物損失不貲，生活陷入困頓，國民黨高雄市黨部及議會黨團為此募集物資送愛，高雄市議會國民黨團總召童燕珍表示，第一時間就連絡黨團幹部及議員募集物資，再交由山地原住民議員陳幸富統一送至那瑪夏，賴文德議員送至桃源區，除及時的慰問外，也會疫情變化準備募款。

無黨團結聯盟總召朱信強表示，救災並不分黨派，只要是高雄人都會願意為同胞們盡一份心力。國民黨高雄市黨部表示，豪雨造成山區民眾巨大損失，尤其看到家園沖毀，聯外道路阻斷的畫面更是感到不捨，將由市黨部副主委曹桓榮、高雄青工總會長方相茗送物資到茂林、六龜等地，曹桓榮也說，高雄市黨部長期針對偏鄉地區也提供愛心待用餐的服務。