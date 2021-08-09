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明霸克露橋斷501人受困 空勤黑鷹近噸物資馳援

中央社 / 高雄9日電

桃源明霸克露橋遭暴雨沖斷，鄰近3部落501人受困孤島，高市府昨申請直升機載送300公斤民生物資及藥品馳援，今天再申請兩架次載送近1噸民生物資，並載送部落2名病患就醫。

高雄市政府消防局中午指出，今天再次協調內政部空中勤務總隊黑鷹直升機支援，市府副秘書長郭添貴也代表市長陳其邁搭機前往災區慰問，同時載送民生物資補給，並在返航時載送3名病患及2名陪同家屬就醫。

消防局災害管理科表示，上午出勤直升機2架次，第1架次由郭添貴搭乘的直升機，10時39分自小港機場起飛，抵桃源區樟山國小復興分校西南側200公尺旁空地，同時載運429公斤民生物資補充缺口。

第2架次在11時25分起飛，載送527.55公斤民生物資。總計2架次總共載運956.55公斤民生物資，即時補充桃源區部落民生物資需求。

連日豪雨炸高雄，桃源區台20線明霸克露橋7日中午1時多遭暴漲的玉穗溪水沖斷，造成桃源區3個部落，共501人受困。市府昨天協調空勤總隊派遣黑鷹直升機，載送台電鳳山區處4名工程人員前往山區搶修電力基礎設施，同時載送尿布、泡麵、手電筒、雨衣等300公斤民生物資及藥品。

明霸克露橋是通往復興、拉芙蘭、梅山3個部落的主要通道，橋樑一斷使復興部落185人、拉芙蘭部落143人、梅山部落173人，共501人受困山中孤島。所幸里民已全數由區公所協助避難到安全住所且糧食充足。

黑鷹直升機 小港機場 內政部

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