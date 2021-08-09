陳其邁：不算延遲性災害 高雄農損達2億

南部地區連日大雨，高雄市長陳其邁今天表示，目前市區市容大致已恢復，進度已達97%。農損部分，補助原則從優、從速、從簡，農民只需拍照即可申請，盼加速救助程序。

陳其邁出席高雄市議會市政總質詢後接受媒體聯訪。他表示，在大雨過後，市區市容整理大致已完成，包括倒塌路樹、吹落廣告招牌等清理，完成進度達97%；山區兩條主要聯外道路也在積極搶通中，主要路面跟坍方落石都已清除完畢。

他表示，預防性封路的台29線那瑪夏到甲仙段，順利的話下午3時會搶通；往桃源復興部落的明霸克露橋斷裂，交通部長王國材今早到場視察，評估約20天才能恢復通行。這20天內空勤總隊在小港機場有直升機跟物資待命，只待天氣好轉就會空投運送物資。

陳其邁下午將陪同行政院長蘇貞昌前往視察美濃、六龜災區。他表示，市府討論後，希望用便橋加快恢復時間，並使用涵管排水，再用四輪驅動車補運物資，縮短時間。

農損部分，陳其邁說，金額還在估算，若不計延遲性災害約新台幣2億元。農損以瓜果、葉菜類農作為主，金額約2000萬至3000萬；另外，1.5億到1.8億集中在農水路毀損修復。補助原則從優從速從簡，農民拍照即可，盼加速救助程序。