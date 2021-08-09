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海軍威海計畫預定興建海上長堤 漁民憂心向立委請命

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄永安、彌陀及梓官三區的漁民擔憂海軍威海計畫，預定計畫擴建海上興建長堤，恐造成權益受損與生計受影響，向立委邱志偉請命。記者陳弘逸／攝影
高雄永安、彌陀及梓官三區的漁民擔憂海軍威海計畫，預定計畫擴建海上興建長堤，恐造成權益受損與生計受影響，向立委邱志偉請命。記者陳弘逸／攝影

海軍威海計畫，預定將於擴建左營二軍港，其中，海上興建長堤讓原本世代在附近作業的漁船傳統漁場消失，近期海軍又在海上投放警示燈，漁民憂心海上工程動工在即，漁民紛紛向立委邱志偉請命。

邱志偉邀請海軍分別在彌陀、梓官區漁會舉辦協調會，邀請永安、彌陀及梓官三區的漁會、漁民代表參加，海軍由參謀長蔣正國率隊出席；針對施工進度，海軍指出，高雄市政府海洋局委託中山大學進行二軍港工程，對漁民影響研究也公布期初報告，並精算出未來海軍在海上興建長堤後，對漁民遠繞成本增加的油料支出，也允諾會提供油料補貼。

永安區漁會提及，中山的研究內容中，並未納入永安漁民的影響，永安區的漁民傳統作業區就在柴山旁海域；梓官區漁民反映，二軍港在典寶溪出海口南側興建長堤，未來典寶溪的垃圾、漂流木將會全數灌入蚵仔寮漁港。

漁民憂心，二軍港海上工程施工後，原位於軍港北側的傳統漁場將會消失，生計將無以為繼，因補償未有共識；因此，邱志偉要求海軍在三個月內要提出具體可行的補償方案，並獲得地方及漁民的同意後海上工程才能施工。

邱志偉說，面對對岸擴軍威脅，海軍確實感受到很大的壓力，民眾對國防建設也都全力支持，因此，海軍二軍港的陸上工程要加緊趕工，但海上工程因為涉及漁民權益，必須與地方加強溝通，達成共識後再動工。

邱志偉還說，若海軍執意要施工，過程中，難免會遇到抗爭、不時停工，只會徒增成本、支出及延遲工期，恐讓威海計畫欲速則不達。

邱志偉強調，海軍在三個月內針對漁民補償需提出具體方案，且在未與漁民有共識前，海上工程必須暫緩施工；另外關於，中山大學的研究也未提及的部分，將請海洋局再委託中山大學，對於相關訴求再增加研究。

漁民 海軍 中山大學

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