馬祖離島水荒生力軍 東莒海淡機組啟用

東莒臨時海淡廠機組受颱風影響延後運轉，今天啟用，因應地區用水問題暫解水荒，預計將每天產水75噸，補充東莒用水。

馬祖島嶼分散、地形崎嶇而集水不易，仰賴海水淡化廠支應用水，民國109年起水情吃緊，各鄉海水淡化廠持續增產，而東莒島無海水淡化廠，水情告急時透過西水東運計畫，將西莒海淡水以船運供應東莒用水。

隨著當地人口漸增與觀光人數成長，用水需求上升，東莒居民現在一日用水量約120噸，旅遊旺季期間達200噸，6日時福正水庫水位約60公分。7日豪雨，水位達3.84公尺（約3840噸水）暫緩東莒水情，今天臨時海淡機組啟用，可再補充地區用水。

為因應東莒用水，已購置臨時海淡廠機組，今天開始東莒每日產75噸海淡水。連江縣自來水廠長陳美金今天表示，今天上午10時開始運轉，因機組供電來源為大型發電機，目前供電無法24小時連續運轉，未來將每日運轉產水6小時，並已協調電力公司申請用電，希望未來可因應水情不佳時拉長產水時間。

連江縣自來水廠表示，東莒福正水庫今年一度幾近乾涸，因豪大雨暫緩缺水，目前東莒補充75噸海淡水加上約90噸井水，可滿足當日用水，未來若水情持續穩定，希望福正水庫可作為儲存水資源，主要由臨時海淡廠機組與地下水井提供用水，而地區產水成本高，請民眾、遊客珍惜得來不易的水資源。