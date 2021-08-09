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高雄桃源斷橋第三天 今再派直升機空運1公噸物資

聯合報 / 記者陳弘逸張議晨／高雄即時報導
今天運載物資直升機相繼於小港機場起飛前往桃源區樟山國小復興分校。圖／空勤總隊提供
今天運載物資直升機相繼於小港機場起飛前往桃源區樟山國小復興分校。圖／空勤總隊提供

高雄桃源區「明霸克露橋」斷橋第三天，繼昨天高雄市政府向空勤總隊申請直升機空運物資，今天兩架空運直升機先後從小港機場起飛，共載運近一公噸物資，前往桃源區復興分校，其中一架直升機預計從，返航時，載運當地1名病患與一名陪同家屬，下山就醫。

明霸克露橋斷橋，因陸路中斷，市府緊急向空勤總隊申請直升機空運物資，昨天，先是載運尿布、泡麵、手電筒、雨衣等約300公斤，另有4名台電工程人員，以及60公斤維修裝備。

今天上午由編號NA-713直升機載運490公斤物資，於10時39分由小港機場起飛，於11時10分抵達復興分校；另編號NA-711直升機則載運527公斤物資，於11時25分於小港機場起飛；上午總運送物資重量達，超過一公噸，共1017公斤。

小港機場 直升機 斷橋

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