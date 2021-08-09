高雄桃源斷橋第三天 今再派直升機空運1公噸物資

高雄桃源區「明霸克露橋」斷橋第三天，繼昨天高雄市政府向空勤總隊申請直升機空運物資，今天兩架空運直升機先後從小港機場起飛，共載運近一公噸物資，前往桃源區復興分校，其中一架直升機預計從，返航時，載運當地1名病患與一名陪同家屬，下山就醫。

明霸克露橋斷橋，因陸路中斷，市府緊急向空勤總隊申請直升機空運物資，昨天，先是載運尿布、泡麵、手電筒、雨衣等約300公斤，另有4名台電工程人員，以及60公斤維修裝備。

今天上午由編號NA-713直升機載運490公斤物資，於10時39分由小港機場起飛，於11時10分抵達復興分校；另編號NA-711直升機則載運527公斤物資，於11時25分於小港機場起飛；上午總運送物資重量達，超過一公噸，共1017公斤。