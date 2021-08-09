聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄桃源斷橋第三天 今再派直升機空運1公噸物資
高雄桃源區「明霸克露橋」斷橋第三天，繼昨天高雄市政府向空勤總隊申請直升機空運物資，今天兩架空運直升機先後從小港機場起飛，共載運近一公噸物資，前往桃源區復興分校，其中一架直升機預計從，返航時，載運當地1名病患與一名陪同家屬，下山就醫。
明霸克露橋斷橋，因陸路中斷，市府緊急向空勤總隊申請直升機空運物資，昨天，先是載運尿布、泡麵、手電筒、雨衣等約300公斤，另有4名台電工程人員，以及60公斤維修裝備。
今天上午由編號NA-713直升機載運490公斤物資，於10時39分由小港機場起飛，於11時10分抵達復興分校；另編號NA-711直升機則載運527公斤物資，於11時25分於小港機場起飛；上午總運送物資重量達，超過一公噸，共1017公斤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言