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北竿公托因火警停擺 待大樓重啟後復課

中央社 / 連江縣9日電

北竿社福大樓7月29日遇火警，公托幼兒服務停擺，須配合館內線路檢修後重新復課，衛福局評估至少須4至6個月。

北竿社福大樓7月29日遇火災意外，全棟大樓停水停電，火災濃煙沿管道影響相通衛生所大樓，民眾反映衛生所具異味。議員周瑞國關切災後損毀、管道清理及復原、加強建物公共安全及公托停課協助備案事宜。

連江縣政府衛福局表示，北竿社福大樓火警正由消防單位鑑定，近期正擬定修復計畫，施工完成後須通過相關安全檢驗，合格後重新開放大樓，經專業評估也要4至6個月才能完成。

連江縣長劉增應在連江縣議會發言表示，針對北竿社福大樓已啟動修護計畫，也促請廠商加速修護，公托停課已與唐氏症基金會研議並與家長討論。民眾反映衛生所產生異味部份，經衛福局加裝空氣清淨機以及阻斷通氣管路後，衛生所恢復正常運作。

針對公共托育業務停擺，連江縣衛福局為讓北竿幼兒家長了解後續措施，6日已召開家長座談會，就公托業務被迫暫停進行說明，未來將媒合居家保姆及到宅收托服務，輔助照顧兒童津貼至12月底止，希望減輕家長停托期間的負擔，待北竿公托重啟營運，保障原送托親子權益，可優先收托。

北竿綜合社福大樓2樓管道7月29日下午2時驚傳火警，動員3部消防車前往救火，公托5名幼兒及老師在1樓上課，第一時間安全撤離，火勢並未波及其他樓層。

衛生所 停課

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