屏東市新增三處路口多功能科技執法系統 9月上路

屏東市區中華、民生、復興、復興北、逢甲五岔路口，連續3年列屏東縣最多事故件數路口，經統計2020年至今年6月發生達139件傷亡交通事故，屏東縣警察局為降低該路段各類交通事故發生，除今年3月啟用取締違停科技執法，今年9月將在屏東市區三處交通熱點路口建置「路口多功能科技執法系統」，確保用路人行車安全。

屏東縣警局交通隊指出，9月將上路「路口多功能科技執法系統」，設置在屏東市中正路與勝利路口、復興北路與逢甲路口、和生路與建國路口等事故熱點，自動辨識常見的路口易肇事的交通違規及易影響主線車流的違規行為，包括闖紅燈、未依規定兩段式左轉等，以全天科技執法，達到執法無空窗期，確保行車秩序及交通安全。

除科技執法外，屏東縣警局針對民生路段，從去年起從工程面改善，以道路偏心設計，規畫左轉專用車道，並增設號誌左轉保護時相，經統計民生路5處路口（瑞光、香揚、廣東、自由、復興）交通事故平均每年約198件，每月16.5件，經工程改善後，交通事故每月降為8.8件，減少7.7件。

交通隊指出，工程改善的方向正確，路口偏心設置左轉保護時相，大幅降低左轉側撞的事故危險，但仍有因用路人闖紅燈或未依規定車道行駛等違規行為造成事故，以科技執法導正用路人的高風險行為。