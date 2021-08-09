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安心加安穩 高雄市力挺市民就業

中央社 / 高雄9日電

為降低疫情對勞工就業衝擊，高雄市自6月5日起推動「安心即時上工計畫」，已釋出4395個公部門工作機會，且更結合「安穩僱用計畫」，開發約1000個民間工作職缺。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫與市民生計兼顧，6月初「安心即時上工計畫」開跑時，勞工局即以非接觸報名方式降低群聚風險，率先推出線上報名、超商傳真等多元報名管道，2個月來已累計超過7500人次報名，其中有7成以上採線上、網站、傳真非接觸式管道報名。

高市府也爭取4395個職缺，目前已獲核定安心上工機會為全國之冠，順利協助約3500名民眾上工，未來將持續統整各職缺動態，在勞工局訓練就業中心網站及各就業服務站公告欄同步公告當期最新「安心上工」職缺現況，提供有意願登記民眾參考。

勞工局長周登春表示，除透過「安心即時上工計畫」的短期職缺協助勞工朋友「度小月」外，健全勞動市場供需也是關鍵，因此也推動「安穩僱用計畫」，鼓勵民間企業透過就業服務站僱用失業勞工，雇主最高可獲得新台幣3萬元獎勵；勞工經推介就業滿4個月後，除了有穩定薪資收入，還可獲最高2萬元加碼津貼。

勞工局表示，目前已有多家企業響應，釋出近千個工作機會，也同步在訓練就業中心網站公告。有需要市民可至勞工局訓練就業中心網站http://ktec.kcg.gov.tw 查詢，或洽高雄市各就業服務站。

勞工局 高雄市

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