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大樓毀龍虎塔景觀？議員質詢關注 陳其邁回應了

聯合報 / 記者王昭月王慧瑛／高雄即時報導
民進黨高雄市議員李雅慧今天質詢關注「即將消失的天際線」，希望市府要訂好相關規範，否則地標景觀將回不去。圖／李雅慧提供
民進黨高雄市議員李雅慧今天質詢關注「即將消失的天際線」，希望市府要訂好相關規範，否則地標景觀將回不去。圖／李雅慧提供

蓮池潭是高雄市重要風景區及城市地標，風景區牌樓旁占地5.99公頃舊左營國中，市府計畫要將公有的綠地空間以公辦都更形式活化開發，當地可能蓋出20層以上豪宅，公民團體憂心破壞蓮池潭風景區景觀和天際線，許多老樹面臨迫遷，湖景第一排大樓群視線被遮蔽，導致生態劣化，盼市府要三思。市議員李雅慧今質詢也關注此事，市長陳其邁強調，優先順序是景觀、天際線、都市整體發展、觀光及開發強度，會要求都發局掌握這些重點，尋求多贏可行方案。

李雅慧說，左營國中舊校區基地5.99公頃，預計明年就要招標，目前正在辦理土地變更，之前因土地容積率等限制多次流標，這次可能一分為二來標，萬一蓋出超高大樓，地景、天際線就回不去了。

李雅慧提到，若土地變更為第三種商業區，建蔽率60%、容積率490%，依建商思考可能會愈蓋愈高，高度31.6米、約10層樓高的龍虎塔旁若冒出超高大樓，整體景觀將變調。

國外許多經典地標建物周邊有限制建築物高度，李雅慧說，例如法國艾菲爾塔周邊便有樓高限制，維持市容天際線清爽，若當年未要求，就沒有今天的法國金雞母，東京塔也有限高，維護天際線是長久的事，一旦地景遭破壞恐怕就救不回來了。她說，贊同做適度城市開發，市民更期待新舊共融，這是城市價值和使命，開發案如何與地景保持平衡，是主政者要深思的事。

陳其邁說，該基地104至109年間曾5次流標，開發強度會限制在容積率300%以下，優先順序是景觀、天際線、都市整體發展、觀光及開發強度，會要求都發局掌握這些重點，尋求多贏可行方案。

副市長林欽榮說，樹木要盡可能就地保留，愛護樹木團體倡議保留樹木想法他也認同，樹木多是這塊基地的長處，老樹與開發是可以共榮的，會朝保留樹木方向努力。

蓮池潭是高雄市重要風景區及城市地標，地方擔心若一旁蓋出大樓，將破壞景觀與天際線。本報資料照片
蓮池潭是高雄市重要風景區及城市地標，地方擔心若一旁蓋出大樓，將破壞景觀與天際線。本報資料照片
民進黨高雄市議員李雅慧今天質詢關注「即將消失的天際線」，希望市府要訂好相關規範，否則地標景觀將回不去。圖／李雅慧提供
民進黨高雄市議員李雅慧今天質詢關注「即將消失的天際線」，希望市府要訂好相關規範，否則地標景觀將回不去。圖／李雅慧提供

法國 陳其邁

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