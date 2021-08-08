高雄山區復電了！看著路燈亮起 桃源區居民開心歡呼

高雄近日山區豪雨狂炸，多處土石崩落、路面下陷、橋樑沖毀，桃源區寶來里，825戶及那瑪夏區1304戶停電；台電鳳山區處動員所有搶修人力，終於在今天晚間7點多全數復電，山區居民看見路燈亮起，開心歡呼。

日前山區多處土石崩落、路面坍方，共造成桃源區825戶及那瑪夏區1304戶停電，台電鳳山區處動員所有人力全力搶修，終於在今天下午4時許，搶通寶來一橋附近825戶；晚上7時15分完成那瑪夏區1304戶送電。

盡管山區多處電桿倒塌、路樹碰觸線路、土石沖毀電桿以及橋樑電纜斷裂，讓復電工程相當嚴峻，甚至有部分路段嚴重坍方，搶修人員必須徒步前往，但仍全力在今晚全數復電。

桃源明霸克露橋斷的復興、拉芙蘭、梅山3個部落今晚復電時， 另當地區民又驚又喜，不少住戶內傳出歡呼聲，也對連日豪雨，加上斷橋的衝擊，帶來希望；一名謝姓居民表示，原以為今晚要在黑暗中度過，但家中電燈突然亮起，小孩子開心得又叫又跳。

台電鳳山區處表示，由於搶修須待積水退除、道路搶通或路樹排除，導致部分地區停電時間較長，對於沒有電用的不方便，感同身受。