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高雄山區復電了！看著路燈亮起 桃源區居民開心歡呼

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄桃源區歷經一天停電，於今天晚上復電，看見路燈亮起，居民開心歡呼。圖／民眾提供
高雄桃源區歷經一天停電，於今天晚上復電，看見路燈亮起，居民開心歡呼。圖／民眾提供

高雄近日山區豪雨狂炸，多處土石崩落、路面下陷、橋樑沖毀，桃源區寶來里，825戶及那瑪夏區1304戶停電台電鳳山區處動員所有搶修人力，終於在今天晚間7點多全數復電，山區居民看見路燈亮起，開心歡呼。

日前山區多處土石崩落、路面坍方，共造成桃源區825戶及那瑪夏區1304戶停電，台電鳳山區處動員所有人力全力搶修，終於在今天下午4時許，搶通寶來一橋附近825戶；晚上7時15分完成那瑪夏區1304戶送電。

盡管山區多處電桿倒塌、路樹碰觸線路、土石沖毀電桿以及橋樑電纜斷裂，讓復電工程相當嚴峻，甚至有部分路段嚴重坍方，搶修人員必須徒步前往，但仍全力在今晚全數復電。

桃源明霸克露橋斷的復興、拉芙蘭、梅山3個部落今晚復電時， 另當地區民又驚又喜，不少住戶內傳出歡呼聲，也對連日豪雨，加上斷橋的衝擊，帶來希望；一名謝姓居民表示，原以為今晚要在黑暗中度過，但家中電燈突然亮起，小孩子開心得又叫又跳。

台電鳳山區處表示，由於搶修須待積水退除、道路搶通或路樹排除，導致部分地區停電時間較長，對於沒有電用的不方便，感同身受。

台電鳳山區營業處提醒，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電鳳山區處動員所有人力全力搶修，終於在今天下午4時許，搶通寶來一橋附近825戶；晚上7時15分完成那瑪夏區1304戶送電。圖／台電提供
台電鳳山區處動員所有人力全力搶修，終於在今天下午4時許，搶通寶來一橋附近825戶；晚上7時15分完成那瑪夏區1304戶送電。圖／台電提供
台電鳳山區處動員所有人力全力搶修，終於在今天下午4時許，搶通寶來一橋附近825戶；晚上7時15分完成那瑪夏區1304戶送電。圖／台電提供
台電鳳山區處動員所有人力全力搶修，終於在今天下午4時許，搶通寶來一橋附近825戶；晚上7時15分完成那瑪夏區1304戶送電。圖／台電提供
台電鳳山區處動員所有人力全力搶修，終於在今天下午4時許，搶通寶來一橋附近825戶；晚上7時15分完成那瑪夏區1304戶送電。圖／台電提供
台電鳳山區處動員所有人力全力搶修，終於在今天下午4時許，搶通寶來一橋附近825戶；晚上7時15分完成那瑪夏區1304戶送電。圖／台電提供

台電 停電 那瑪夏

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