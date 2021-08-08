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高雄寶來與那瑪夏有電了 台電全力搶修今晚復電

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄桃源區寶來一橋寶來里附近825戶，及那瑪夏區1304戶停電，台電鳳山區處動員人力全力搶修。圖／台電鳳山區處提供
高雄桃源區寶來一橋寶來里附近825戶，及那瑪夏區1304戶停電，台電鳳山區處動員人力全力搶修。圖／台電鳳山區處提供

受西南氣流與熱帶性低氣壓影響， 高雄連續多日下起局部超大豪雨，山區多處土石崩落、路面下陷、橋梁沖毀，造成桃源區寶來一橋寶來里附近825戶，及那瑪夏區1304戶停電台電鳳山區處動員人力全力搶修，寶來一橋附近825戶於今天下午4時30分、那瑪夏區1304戶於晚上7點15分完成送電。

高雄市經發局長廖泰翔、那瑪夏孔區長與台電鳳山區處處長張以諾等，到那瑪夏區事故現場視察搶修進度，並慰問搶修工作人員。

台電鳳山區處表示，桃源區的寶來一橋長桿距線路遭大樹壓斷，造成825戶停電，服務所人員克服地形障礙徒步查修，於下午4點30分完成送電。

台電鳳山區處表示，由於搶修須待積水退除、道路搶通或路樹排除，導致部分地區停電時間較長。台電鳳山區營業處提醒，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

張以諾說，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候，台電將盡速派員搶修。民眾可下載使用台灣電力APP，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。若不方便使用網路，也可撥打1911客服專線、洽當地里長辦公室，或鳳山區處停電通報電話07-7100164。

高雄桃源區寶來一橋寶來里附近825戶，及那瑪夏區1304戶停電，台電鳳山區處動員人力全力搶修。圖／台電鳳山區處提供
高雄桃源區寶來一橋寶來里附近825戶，及那瑪夏區1304戶停電，台電鳳山區處動員人力全力搶修。圖／台電鳳山區處提供
高雄桃源區寶來一橋寶來里附近825戶，及那瑪夏區1304戶停電，台電鳳山區處動員人力全力搶修。圖／台電鳳山區處提供
高雄桃源區寶來一橋寶來里附近825戶，及那瑪夏區1304戶停電，台電鳳山區處動員人力全力搶修。圖／台電鳳山區處提供
高雄桃源區寶來一橋寶來里附近825戶，及那瑪夏區1304戶停電，台電鳳山區處動員人力全力搶修。圖／台電鳳山區處提供
高雄桃源區寶來一橋寶來里附近825戶，及那瑪夏區1304戶停電，台電鳳山區處動員人力全力搶修。圖／台電鳳山區處提供

台電 停電 那瑪夏

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