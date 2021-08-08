高雄寶來與那瑪夏有電了 台電全力搶修今晚復電

受西南氣流與熱帶性低氣壓影響， 高雄連續多日下起局部超大豪雨，山區多處土石崩落、路面下陷、橋梁沖毀，造成桃源區寶來一橋寶來里附近825戶，及那瑪夏區1304戶停電。台電鳳山區處動員人力全力搶修，寶來一橋附近825戶於今天下午4時30分、那瑪夏區1304戶於晚上7點15分完成送電。

高雄市經發局長廖泰翔、那瑪夏孔區長與台電鳳山區處處長張以諾等，到那瑪夏區事故現場視察搶修進度，並慰問搶修工作人員。

台電鳳山區處表示，桃源區的寶來一橋長桿距線路遭大樹壓斷，造成825戶停電，服務所人員克服地形障礙徒步查修，於下午4點30分完成送電。

台電鳳山區處表示，由於搶修須待積水退除、道路搶通或路樹排除，導致部分地區停電時間較長。台電鳳山區營業處提醒，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。