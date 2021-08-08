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八八風災家裡8人被沖走 小林村民盼躍過困難重生

聯合報 / 記者曹亞沿陳玫伶／高雄即時報導
小林日光協會內掛著舊小林村的地景圖。記者陳玫伶／攝影
小林日光協會內掛著舊小林村的地景圖。記者陳玫伶／攝影

八八風災今天屆滿12周年，日光小林社區發展協會今天下午舉辦「明日躍起 莫拉克12」線上紀念活動，由小林村居民帶來戲劇與歌曲表演，並透過獻上百合花的活動，不僅紀念在八八風災中逝去的家人族人，也隨時提醒要好好為自己而活。

小林村自八八風災後，分成3個社區聚落，一村在被沖刷掉的位置旁再蓋永久屋，二村、三村遷到杉林區跟甲仙區交界處，日光小林協會為二村主辦。今年「明日躍起 莫拉克12」因疫情與颱風影響，首次採線上直播方式進行，開場原訂要由小林國小學生戲劇表演，但因連日豪雨山區封橋下不了山，改以舊影片取代。接著由村民組成「大滿舞團」演唱由藝人沈文程寫給小林村的「小林之歌」，最後再邀居民將百合花獻給逝去的家人及家園。

農委會水土保持局台南分局長傅桂霖也透過影片表示，政府謹記小林村教訓，去年劃定34區重點區位做監測與防範，政府要為民眾做得更多，也希望這次活動能串連各地對小林村的緬懷，凝聚大家的心。

日光發展協會理事長姚水福致詞時說，這次活動取名為「明日躍起」，以孩子跳繩為主題，盼把所有困難都一步一步跳過。同時他也不忘替社區做產品促銷，中秋節將至，社區有推出中秋禮盒，希望民眾能踴躍訂購、給予村民協助。

另外，日光小林發展協會專案經理王民亮表示，近日高雄遭大雨轟炸，山區很多座橋都預警性封閉，許多村民原本想下山紀念，也無法成行。有些村民家人住在山區，擔心家人因橋封閉無法下山，颱風過後都打電話、視訊互相報平安。協會內也掛著舊小林村的地景圖，理事長姚水福懷念表示，老家位於19鄰，當年他在外地工作，家裡8人全被沖走，因雨勢太驚人村民來不及跑，現在整片只剩土石。

高雄今天下午舉行「明日躍起 莫拉克12」活動，小林村民獻百合花表達對逝去家人的思念。圖／日光小林社區發展協會提供
高雄今天下午舉行「明日躍起 莫拉克12」活動，小林村民獻百合花表達對逝去家人的思念。圖／日光小林社區發展協會提供
八八風災滿12年，今天下午舉行「明日躍起 莫拉克12」線上活動，二村的大滿舞團獻唱。圖／日光小林社區發展協會提供
八八風災滿12年，今天下午舉行「明日躍起 莫拉克12」線上活動，二村的大滿舞團獻唱。圖／日光小林社區發展協會提供

小林村 八八風災

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