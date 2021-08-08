阿禮、吉露部落永久屋自建「回到原點」屏東縣府專案辦理

88風災後，受風災影響部落遷居到永久屋，屏東縣府原民處去年修訂「屏東縣莫拉克颱風災後民間團體興建原住民族部落住宅管理自治條例」開放讓集體遷村部落族人申請自建部落住宅，屏東縣霧台鄉阿禮、吉露部落共有129人申請自建，如今受阻，回到原點。

縣府原民處指出，永久屋議題去年有許多討論，公共工程委員會今年針對風災受損原居地做複勘安全調查，永久屋自建部分會與法令相違背，針對阿禮、吉露部落將採專案辦理。

屏東縣議員杜仁勇說，霧台鄉阿禮、吉露部落等了10年，好不容易縣府去年修正永久屋基地自建屋條例，部落族人都很期待，阿禮部落有73人、吉露部落有56人申請，原民處已複審完成，但如今卻延宕。

原民處長顏成仁說，屏東縣有7個永久屋基地，按照自治條例規範，為維持部落完整性，集體遷村部落，在永久屋還有餘裕空間，可以向縣府申請在永久屋基地自建，吉露、阿禮兩部落完成初審，但還要向中央核備。

顏成仁說，去年永久屋基地有許多討論，院會有組跨部會永久屋小組，由公共工程委員會主責，已召開多次會議，決議今年將針對風災受損原居地做安全複勘、與回到原居地的意願調查，他認為與永久屋自建，兩者有法令相違背，須先完成中央的永久屋相關調查。

杜仁勇說，全台有161處原居地要複勘調查安全與否，還要調查族人是否願意回去，若要回去的話，永久屋是否歸還等程序，光是這些要調查完，至少要三、五年。「族人很難過」，好不容易去年通過可以自建，但如今卻持續等待，「回到原點」。

霧台鄉長杜正吉說，縣府希望能做完安全鑑定在繼續推動自建屋，但以吉露部落來說，不可能再回去了，過12年地質仍滑動不穩定，墓園都已起掘。