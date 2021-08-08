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高市街頭藝人認證由評鑑改為登記制 形塑多元演出風景

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市110年街頭藝人認證由評鑑制改為登記制，圖為往年高雄市街頭藝人評鑑資料照。圖／高雄市文化局提供
高雄市110年街頭藝人認證由評鑑制改為登記制，圖為往年高雄市街頭藝人評鑑資料照。圖／高雄市文化局提供

高雄市府公告「高雄市街頭藝人登記證核發實施計畫」，110年起街頭藝人從以往的現場評鑑，改為線上報名登記制。高雄市文化局表示，目前已有920組街頭藝人完成報名登記，非常踴躍。最終通過核可的街頭藝人名單，將於8月下旬公告於高雄市政府文化局官網。

高雄市文化局表示，為鼓勵藝術創作發展、形塑更豐富的街頭演出風景，並維護個人職業選擇自由，今年度街頭藝人認證已由評鑑制改為登記制。登記新制比以往考試簡便，想加入街頭藝人的行列不用奔波考試，只要於受理期間在「高雄市表演藝術花園」線上填寫表單，經基本資格查核確認後即可發予登記證。證件效期為3年，在取得表演場地允許後就可以進行登記項目的展演。

文化局開放至7月30日報名截止，共920組街頭藝人完成報名登記。其中視覺藝術類43組，創意工藝類220組，表演藝術類600多組。透過網路線上報名填妥資本資料並上傳展演照片，文化局受理後查核報名者上傳的資訊正確和完整度。報名登記快速簡便，有助於更多有志成為街頭藝人者加入高雄市街頭藝人版圖。

自彈自唱的街頭藝人林先生說，因為疫情，5月起就沒有什麼演出機會了，街頭藝人的收入幾乎是零，但總有一天疫情會解封，到時還是要有這張認證才能合法表演，還是先準備起來，要用就有。

文化局表示，戶外展演活動都是依循中央頒部的警戒措施進行管制，降到二級警戒後，場地管理單位也會依文化部指引辦理。請已完成登記的街頭藝人朋友不用著急，登記資料已在審核中，8月下旬會於官網https://www.khcc.gov.tw/，或高雄市表演藝術花園https://art-garden.khcc.gov.tw/「最新消息」公告合格名單，並寄發「高雄市街頭藝人證」。

街頭藝人 高雄市 文化局

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