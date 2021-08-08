西南氣流南移恆春半島下大雨 多處淹水

昨天超大豪雨襲擊屏東縣多個鄉鎮淹水，但恆春半島昨天雨勢不大，今天早上卻在3個小時內下近150毫米雨量，造成區內多處淹水，道路中斷，雨勢仍持續下。

昨天屏東縣單日最高雨量已飆破800毫米，縣境內多個鄉鎮淹水、山區土石崩落，災情嚴重，但恆春鎮昨天只下了11.5毫米，今天清晨突然出現3小時近150毫米的暴雨，包括恆春工商宿舍區、龍鑾潭周邊路段及台26線船帆石路段，都有積水及泥流滾滾阻路災情。

恆春氣象站表示，由於西南氣流南移，今天恆春從清晨6時開始下起大雨，6時到7時下了66毫米，屬大雨等級。

縣長潘孟安上午也在臉書（Facebook）特別提醒，西南風持續帶來降雨，山區和恆春半島有較大雨勢，雲系目前影響恆春半島，民眾要留意安全。

除了恆春鎮外，昨天受超大豪雨襲擊的多數鄉鎮今天雨勢雖稍緩，但雨勢仍不小，根據中央氣象局資料，今天截至上午9時，三地門鄉和瑪家鄉都在200毫米以上，高居全台1、2名。

昨天淹水的地區，還有部分地區水沒有消退，佳冬鄉、林邊鄉及東港鎮的台17線仍有些路段水淹及小腿，台17線仍封閉中，上午東港傳出有汽車試圖行走，受困水中。

三地門大橋新橋及舊橋昨天都因溪水暴漲封閉，今天上午公路總局勘查後，新橋已於上午9時開放通行，而舊橋還沒開放，三地門鄉長車牧勒薩以．拉勒格安表示，舊橋上次被沖斷而新造的橋墩，今天仍是溪水沖刷的集中點，因此，還不能開放。

昨天南州鄉萬華村大埔路福德宮附近疑似有1名男子落水失蹤，消防人員從昨天晚上搜尋到今天上午仍未尋獲，持續搜尋中。

今天還在封閉管制的道路還有185線沿山公路、台前往霧台的24線、南州鄉萬華路、高樹鄉和興路、三地門鄉德文往大社屏專6道路等；橋梁部分則有來義鄉南和大橋、三地門舊橋、高樹鄉口社大橋、新埤鄉斗羅野溪小橋及新埤鄉嚮潭橋還封閉中。