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疫情衝擊下 第一線照服人員面臨多重挑戰

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
中華聖母基金會送餐志工蘇先生，每日風雨無阻地騎著車穿梭在鄉間小路，將午晚餐送給需要的獨居長輩及老老家庭。圖／中華聖母基金會提供
中華聖母基金會送餐志工蘇先生，每日風雨無阻地騎著車穿梭在鄉間小路，將午晚餐送給需要的獨居長輩及老老家庭。圖／中華聖母基金會提供

疫情之下，當城市、鄉鎮都變安靜時刻，第一線照福人員奔走在每個需要照顧的家庭、協助送餐、洗澡、陪同就醫，或在機構中服務，撐起受疫情衝擊的高齡長者與弱勢長輩，身為家庭支柱，疫情期間不僅工作受限制，如何撐起家庭也成為他們新的挑戰。

7-ELEVEN與一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等公益團體合作，針對社工、照服員、居服員、送餐志工等一線服務人員調查顯示，近9成5承受著服務壓力，近9成覺得長輩或家屬在疫情期間其實更需要他們的協助。

同樣也是家庭支柱的第一線照服人員，不僅無人可分擔家務，工作也比以往更複雜，但對工作依舊抱持熱忱，四處躲藏、找地方吃飯，成了令人不捨的畫面。

「我不去做的話，那位獨居長輩或壓力爆表的家屬發生意外」，中華聖母基金會送餐志工蘇先生，2年前加入送餐志工行列，每日風雨無阻地騎著車穿梭在鄉間小路，將午晚餐送給需要的獨居長輩及老老家庭。

據查，近8成人員在疫情間始終保持熱忱，也有近5成人員同時身為家中的主要照顧者，在工作上，照顧別人之際，回到家，依然扮演著辛苦的照顧者。

「疫情爆發以來，脆弱的老年群體往往是第一波的受害者」，天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，醫護在醫療端撐住第一線，但仍默默守護社區，接住每一個長者及他們的家。

7-ELEVEN與一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等公益團體也共同提出「加一點關心，減一點冷漠」的「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動，民眾可至7-ELEVEN投下零錢，或利用OPEN POINT APP線上捐款、ibon捐款、等多元化捐款方式，幫助長者遠離老化與孤獨危機。

中華聖母基金會送餐志工蘇先生，每日風雨無阻地騎著車穿梭在鄉間小路，將午晚餐送給需要的獨居長輩及老老家庭。圖／中華聖母基金會提供
中華聖母基金會送餐志工蘇先生，每日風雨無阻地騎著車穿梭在鄉間小路，將午晚餐送給需要的獨居長輩及老老家庭。圖／中華聖母基金會提供

疫情 捐款

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