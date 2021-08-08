美濃八旬嬤用臉書不輸肖年仔 砸光積蓄顧600浪犬

近日雨彈狂炸中南部，許多狗園都陷危機。高雄美濃林媽媽餵養超過600隻狗，大雨讓園區照明設備全毀，狗兒也因雷電交加受驚而打架濺血。平時每月得扛起基本40萬元開銷，這筆額外的修繕醫療費，讓她直呼「不敢想像」。儘管屋漏偏逢連夜雨，79歲的林媽媽仍保持樂觀，為她的毛孩們持續奔走。

林信瑛，人稱林媽媽，57歲開始經營狗園，在美濃、大寮各設有一處，加上外面定點餵養，照顧超過600隻狗。每個月光是員工薪資、動物醫療花費就超過40萬元，「一天還要18公斤的飼料24包、48公斤肉泥，麥片也要60公斤。只有飼料是靠捐贈，其他都是自己買。」

「以前積蓄全砸在狗身上了，養老金一毛不剩。」23年來林媽媽靠著賣農產品、民眾捐款等經費來源，投入6、7千萬在狗園，省吃儉用只為了讓毛孩吃飽一點，她拉下口罩，整張嘴只剩兩顆牙，竟連假牙也捨不得裝，「慢慢咀嚼吞嚥就好了」，看在旁人眼裡總是心疼。

林媽媽在投身狗園前是名建築工程師，當時讀建築的女性不多，全班只有3位，畢業後和同學合開工作室接案，攢了不少錢。以前工人們會借住她家工寮，工程結束後人離開了，卻留下原本飼養的狗，林媽媽看著被遺棄的狗兒睜著無辜雙眼，於心不忍只能收留。

後來在路上只要看到傷病犬，林媽媽也會帶回照顧，熱心的消息傳遍後，甚至有民眾直接把幼犬直接丟棄在她家門口，「總不能置之不理吧！」狗的數量愈發龐大，她也運用自身專業改建家中豬寮變成狗園，她自豪地說，在她親自監工之下，狗園歷經九二一地震、八八風災仍堅穩如故。

狗園裡上百隻狗，林媽媽能清楚喊出每一隻名字。其中有隻狗的前飼主在路邊賣臭豆腐，因常去追吠路人而被鄰居通報收容所，林媽媽怕牠被抓走後會面臨安樂死，便帶回去飼養，順勢取名「臭豆腐」。她繼續介紹其他孩子們的故事，某天在細雨綿綿中，遇到了「小雨」；另一隻「阿水」則是在暴風雨中撿起的⋯⋯林媽媽如數家珍地介紹每個毛孩，笑著說「每隻個性都很不同呢！」

雖年近80歲，林媽媽一點也不服老，操作起手機、網路不輸年輕人，臉書發文、直播都難不倒她。「美濃林媽媽狗園」的粉絲專頁上不時會更新狗園狀態、促銷農產品，和網友互動熱絡，林媽媽說貼文都由她親自撰寫，且不需打草稿，「只有我知道自己做了什麼，以及我想要說什麼。我不想寫的很悲情，就是實實在在地、把遇到的事寫出來。」

她也算是另類「夜貓子」，每晚9點左右入睡，凌晨1點多起床發臉書貼文，忙了2、3個小時才會回去補眠。有時網友看她半夜還掛在線上，都會催促她趕緊睏，她暗自竊笑：「他們都不知我早就睡完一輪了！」

林媽媽帶著我們巡視狗園，步伐因膝蓋關節炎而顯得緩慢，她越過狗籠輕撫每隻狗兒、說說話，像跟孩子們道睡前晚安一般。她說，長久和動物相處，更能感受到牠們的率真與忠心，「只有人類會嫌棄別人，狗狗們一旦認定主人，就會不離不棄，所以我也願意犧牲一切來照顧牠們。」

林媽媽說，她知道並非所有人都愛狗，也從不強求，畢竟喜好是個人選擇，「但至少不要傷害牠們」。她強調動物和人類皆為平等，希望政府能教育面著手，從小教導尊重生命，提升動保意識。

近來高雄連日豪大雨，林媽媽狗園內照明設備全毀，有些狗因閃電雷擊感到恐慌，打架濺血送醫。她感嘆疫情期間經濟衝擊不小，甚至拿自己和兒子的保單去貸款籌錢，現在又偏偏遇上豪大雨。儘管如此，她仍在臉書上寫下「上天毀了我9分，我只要留下1分，就能春風吹又生」，並附上一個俏皮的笑臉，以一貫正面態度面對連串的挑戰。

砸下畢生積蓄與心力，肩負起數百隻浪犬的生活起居，許多人會用偉大來形容這樣的大愛與義無反顧，但看著林媽媽談起自己的狗，縱使戴著口罩也藏不住笑意，終於理解，在她眼裡每隻狗都是孩子般甜蜜的存在，看著牠們活蹦亂跳也正是她快樂的泉源。無論對於林媽媽或是毛孩們，遇見彼此都是最大的幸運。 近來高雄大雨，狗狗們因閃電雷聲受驚，打架濺血，「長腳妹」因此受傷送醫住院中。圖／翻攝自美濃林媽媽狗園臉書

狗園的粉專貼文都由林媽媽親自撰寫，除銷售產品外，林媽媽也常po近況與心情小語，搭配表情圖案十分活潑俏皮。圖／翻攝自美濃林媽媽狗園臉書

「旺來」也是撿來的浪犬，十分乖巧親人，不斷跟林媽媽撒嬌。記者曹亞沿／攝影

林媽媽巡視狗園時會輕撫狗兒、說說話，狗狗們也會熱情回應。記者曹亞沿／攝影

林媽媽的狗園位於美濃中正湖附近，當初由她親自監工改造完成，十分堅固。記者曹亞沿／攝影

每隻狗都有獨特的命名由來，「臭豆腐」正是林媽媽以前從臭豆腐攤販那收養的。記者曹亞沿／攝影

林媽媽砸畢生積蓄投身於救援、餵養浪犬，為狗狗奉獻一生的精神令人動容。記者曹亞沿／攝影

林媽媽園區裡的狗一天需吃24包飼料，多數由民眾熱心捐贈。記者曹亞沿／攝影

林媽媽在美濃、大寮各有一處狗園，前者主要照顧成犬、傷病犬，後者餵養幼犬。記者曹亞沿／攝影

林媽媽巡視狗園時會輕撫狗兒、說說話，狗狗們也會熱情回應。記者曹亞沿／攝影

林媽媽透過在網路販賣水果、水餃等產品增加收入來源。記者曹亞沿／攝影

「旺來」也是撿來的浪犬，十分乖巧親人。記者曹亞沿／攝影