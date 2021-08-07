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熱帶性低氣壓水氣旺 澎湖水庫吃飽解水荒

中央社 / 澎湖縣7日電
受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，澎湖地區降下豐沛雨量，縣內3座水庫適時進補，初估至少儲水超過130萬噸，目前引水道仍持續進水中。 中央社
受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，澎湖地區降下豐沛雨量，縣內3座水庫適時進補，初估至少儲水超過130萬噸，目前引水道仍持續進水中。 中央社

熱帶性低氣壓及西南氣流籠罩澎湖，帶來豐沛雨量，澎湖3座水庫適時進補，目前儲水超過130萬噸，以澎湖每天3萬噸的供水，足可供應澎湖1.5個月供水。

自來水公司澎湖營運所主任曾合意表示，盧碧颱風轉變為熱帶性低氣壓，加上旺盛西南氣流，澎湖地區一連幾天豪大雨，對成功、興仁和東衛3座地面水庫儲水，挹注很大，目前引水道仍持續進水中。

曾合意說，3座水庫總蓄水量共187萬噸，目前水位都達到7成，其中成功水庫滿水位是9公尺，目前水位達8.57公尺，儲水91萬噸、興仁水庫滿水位是11公尺，目前水位達8.19公尺、儲水31萬噸；東衛水庫滿水位是6.5公尺，目前水位達5.62公尺，儲水13萬噸，初估超過130萬噸。

曾合意表示，澎湖地區一天供水量，維持在2萬8700噸至3萬噸，其中大馬公地區約2萬2200噸。另外，海水淡化廠每天支援1萬8000噸，占總供水量的63%，其餘由水庫和深水井來支援地區供水。

澎湖 水庫 西南氣流

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