解禁內用又逢節卻遇豪雨攪局 屏東餐廳豬腳街退訂大半

防疫降為二級，餐廳原本看好父親節檔期可帶動消費，沒想到豪雨來攪局，屏東縣有名的萬巒豬腳街餐廳，今天因逢豪大雨，臨時取消訂位達5成，自由行的人潮連過去假日一半都不到，劉姓業者搖頭說，降二級前都是外帶，好不容易等到可以內用，卻連下超過一周的雨；東港鎮佳珍海產廳降級後的內用人數在減至過去的四分之一，今明天原本都滿桌，卻因大雨臨時退訂一半，希望明天雨勢趨緩，降低衝擊。

屏東墾丁凱撒、夏都和福華度假飯店，今天周六住房都不到兩成；張姓主管說，降級但未解封，加上連續大雨，遊客南下出遠門度假意願不高，但還是有人專程帶家人來過父親節，為因應防疫，餐廳改採梅花座、供應套餐，父親節剛好是在暑假旺季，往年餐廳很有過節氣氛，今天住房慘澹，在地人也多因雨退訂，可能是墾丁史上最冷清的一次父親節。