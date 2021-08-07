金門縣游泳池8月10日起有條件開放 採分時段入場

炎炎夏日，不少人想要到泳池游泳。金門縣政府今天宣布，8月10日起金門各游泳池有條件開放，將要求分時段入場，入館實聯制，非下水期間全程戴口罩；另外，校園泳池開放校內人士或體育團體訓練用。

金門縣府教育處表示，配合中央疫指揮中心開放游泳池，金門縣政府宣布游泳池自10日起有條件開放，採取人流總量管制，分時段入場，入館實聯制，非下水期間全程戴口罩。

其中金城館將採分三時段人流管制，各時段之間加強消毒，在泳池岸上務必全程配戴口罩，只有下水游泳才能將口罩取下，禁止飲食，請民眾務必配合防疫措施。另外校園游泳池部份，除金門農工游泳池外，均不對外開放。也鼓勵民眾一同運動強身，增強抗疫力。烈嶼鄉游泳池開放時間及細節將另行公告。

教育處也說，各場地詳細開放細節說明如下：

一、金城公立游泳池：

(一)開放時間：分為三個時段，上午(06:00-11:30)、下午(13:30-17:00)及晚上(19:00-21:00)。

(二)防疫措施：

1.採總量管制，場地使用上限為160人，常溫訓練池(大池)上限128人、溫水訓練池(小池)上限32人。

2.SPA區(含超音波池、溫水池、熱水池、SPA池)、烤箱、蒸氣室及淋浴間依中央流行疫情指揮中心指示暫停開放。

3.入館實聯制，量測體溫及酒精消毒，非下水期間全程戴口罩，室內禁止飲食，各時段之間加強清消。