風雨中紀念八八風災 小林村民以花香、食物香夢回當年

原輕颱盧碧帶來的雨勢及颱風走向，讓高雄市小林村居民又回想起八八風災時的景象，面對即將到來的第12周年，高雄市日光小林社區發展協會明天下午將以線上直播方式舉辦「明日 躍起」線上紀念活動，並發送白色百合花及傳統餐點，望讓村民紀念逝去的家人及家園，再充滿希望面對未來。

日光小林社區發展協會表示，八八風災周年紀念自第十周年開始，每年會回到原小林村紀念公園舉辦，今年受疫情及颱風影響，首次改為線上直播，活動當天上午先由工作人員將協會製作的童年餐點油蔥肉燥粿、柴燒年糕風車酥、蒸地瓜等，以及百合花送到民眾家中，下午2點進行線上直播。

協會專案經理王民亮表示，「明日曜起-莫拉克12」開場由小林國小學生演出大武壠族傳說故事，接著邀請村民組成「大滿舞團」演唱由藝人沈文程寫給小林村的「小林之歌」，最後再邀參與居民將百合花獻給逝去的家人及家園，並一起品嘗小林風味餐點，懷念小時候在村子的生活。

王民亮表示，12年前八八風災讓小林村一夕變樣，當時的居民現在分居三個地方，因風災當天正值父親節，也讓許多居民不敢面對，大家一直到10年後才開始學習紀念，今年的雨勢與當年非常相似，讓大家懷念中帶點沉重的心情，本次將以花香、食物香回想過去，再以直播方式團聚大家。