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六龜里長：八八風災後沒看過這麼大雨量

聯合報 / 記者陳玫伶王慧瑛／高雄即時報導
高雄、屏東今天都停止上班上課，雨勢驚人，山區要慎防豪雨致災。記者劉學聖／攝影
高雄、屏東今天都停止上班上課，雨勢驚人，山區要慎防豪雨致災。記者劉學聖／攝影

高雄雨下不停，市長陳其邁、三位副市長及各局處防災總動員，陳其邁連兩天也和蔡英總統、行政院長蘇貞昌通電話，說明高雄最新防災動態，希望水利署能協助調度抽水機、國軍八軍團等也能支援前線。陳其邁說，近3天高雄山區累積雨量將達1500毫米，他今天上午前近六龜區，六龜新發里長告訴他「八八風災後沒有看過這麼大的雨量」。

陳其邁說，高雄山區、市區都有驚人雨勢，包括甲仙楠梓仙溪等多條溪水暴漲，水位逼近路面，市府團隊緊盯轄內各條溪流狀態。他這兩天有與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌通電話，說明高雄災情動態，中央也詢問需要哪些支援。

陳其邁說，他已與八軍團指揮官聯繫，八軍團人員提供搶修搶險及撤離協助。水利署也會調度抽水機支援高雄。累計到今天下午1時，高雄市94條土石流紅色警戒區共撤離7區33里，人數2037人，若包含預防性撤離的黃色警戒，撤離人數已達2160人。

高雄、屏東今天都停止上班上課，雨勢驚人，山區要慎防豪雨致災。記者劉學聖／攝影
高雄、屏東今天都停止上班上課，雨勢驚人，山區要慎防豪雨致災。記者劉學聖／攝影
高雄、屏東今天都停止上班上課，雨勢驚人，山區要慎防豪雨致災。記者劉學聖／攝影
高雄、屏東今天都停止上班上課，雨勢驚人，山區要慎防豪雨致災。記者劉學聖／攝影

陳其邁 行政院 六龜

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