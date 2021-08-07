六龜里長：八八風災後沒看過這麼大雨量

高雄雨下不停，市長陳其邁、三位副市長及各局處防災總動員，陳其邁連兩天也和蔡英總統、行政院長蘇貞昌通電話，說明高雄最新防災動態，希望水利署能協助調度抽水機、國軍八軍團等也能支援前線。陳其邁說，近3天高雄山區累積雨量將達1500毫米，他今天上午前近六龜區，六龜新發里長告訴他「八八風災後沒有看過這麼大的雨量」。

陳其邁說，高雄山區、市區都有驚人雨勢，包括甲仙楠梓仙溪等多條溪水暴漲，水位逼近路面，市府團隊緊盯轄內各條溪流狀態。他這兩天有與蔡英文總統、行政院長蘇貞昌通電話，說明高雄災情動態，中央也詢問需要哪些支援。