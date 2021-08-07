屏東慈鳳宮攜手正修科大 啟動神尊及文物健檢普查
擁有近300年歷史的屏東慈鳳宮又稱阿猴媽祖，是地方的宗教信仰中心，財團法人屏東市聖帝廟慈鳳宮董事長陳明順，有感於廟宇文化傳承及保存的重要性，委託正修科技大學藝文處亞太文保新創研究中心專業團隊進駐，除針對宮廟內的文物及神像健檢普查，也階段性的進行文物神像的保存現況調查工作，要將珍貴的文化資產透過正確的維護觀念及方法繼續永世傳承。
陳明順說，設立於明朝永曆15年間的慈鳳宮至今經歷過多次修繕，從初始的茅草屋進而木構件至今的鋼筋水泥原地重建，而木構件廟宇曾因祝融之災燒毀殆盡，神像卻奇蹟的完好無缺，儘管聖殿外觀多次因時代的變換而有所不同，但聖母聖德昭彰屏東縣民精神仍屹立不搖。
他說，聖帝廟慈鳳宮不僅是民間信仰的中心，更是地方文化中心的舞台與民眾活力的泉源，這次聯合台灣專業文保修復團隊，再次為守護廟宇文化資產盡份心力；成立已16年的正修科技大學藝文處亞太文保新創研究中心，在校長龔瑞璋大力支持下，致力文化藝術保存維護與教育，秉持著如同慈鳳宮聖母聖德的精神，與慈鳳宮攜手共同守護廟宇珍貴的文化資產及保存媽祖愛民愛土的聖德精神。
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