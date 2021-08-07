快訊

展示中心電表二度遭破壞 台電向BMW經銷商討千萬電費

暴雨掃過 高雄近3千戶停電搶修中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門西半島首家小型托嬰中心揭牌 楊鎮浯抱奶娃好溫馨

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城鎮東沙社區公共托育家園今天上午舉行揭牌，金門縣長楊鎮浯也開心的逗弄起小朋友，氣氛溫馨。圖／縣府提供
金城鎮東沙社區公共托育家園今天上午舉行揭牌，金門縣長楊鎮浯也開心的逗弄起小朋友，氣氛溫馨。圖／縣府提供

金門西半島第一家社區公共托育家園正式成立，今天上午金門縣長楊鎮浯也親自前往主持揭牌，由於再過二天就是父親節，承辦單位還設計父親節打卡活動，祝福現場男性父親節快樂，看到現場小朋友哭鬧，楊鎮浯還抱起小孩逗弄，現場氣氛相當溫馨。

金城鎮東沙社區公共托育家園在今天上午9點多舉行開幕，由楊鎮浯與社會處長董燊、金城鎮長李誠智，金城鎮代表會主席陳天成，金城鎮珠沙里里長戴德強，金城鎮東沙社區發展協會理事長王琼遼等人共同主持揭牌。

楊鎮浯表示，為營造友善托育環境，協助家長兼顧就業與育兒，使幼兒健康快樂成長，是縣府一直致力於提升嬰幼兒托育服務品質的方向，未來也會持續於各鄉鎮布建社區公共托育家園(小型托嬰中心)，優先提供有托育服務需求的家庭一個近便、專業、整合性高且較完整的托育服務資源，使幼兒照顧者可以得到完整的托育服務，獲得喘息與各項教養資訊。

據了解，金城鎮東沙社區公共托育家園委託社團法人新北市嬰幼兒托育協會辦理，可收托12名0-2歲嬰幼兒，照顧比1：3，托育人員皆具有合格證照，期藉由提供平價托育服務，減輕家長負擔。

另外，將未滿2歲幼兒送托至該家園之家庭，每月支付托育費用1萬元整，且綜所稅率在20%以下未領取育兒津貼或育嬰留職津貼者，每名幼兒每月將補助4000元。 　

楊鎮浯表示，提供優生、優養之育兒環境，是縣府的重要施政目標，未來仍持續建構完整托育制度，期能透過公托的廣設提升本縣托育量能，家長如有疑問，請於上班時間洽詢東沙社區公共托育家園，電話：082-322310。

金城鎮東沙社區公共托育家園今天上午9點多舉行揭牌，由金門縣長楊鎮浯與社會處長董燊、金城鎮長李誠智，金城鎮代表會主席陳天成等人共同主持。圖／縣府提供
金城鎮東沙社區公共托育家園今天上午9點多舉行揭牌，由金門縣長楊鎮浯與社會處長董燊、金城鎮長李誠智，金城鎮代表會主席陳天成等人共同主持。圖／縣府提供
金城鎮東沙社區公共托育家園今天上午正式揭牌，金門縣長楊鎮浯與出席貴賓合影。圖／縣府提供
金城鎮東沙社區公共托育家園今天上午正式揭牌，金門縣長楊鎮浯與出席貴賓合影。圖／縣府提供

托育 楊鎮浯 東沙

延伸閱讀

金門縣長視察防汛設施 籲請民眾做好防颱整備

羽球／金門縣長今與李洋視訊通話 預祝他生日快樂

羽球／「麟洋配」男雙摘金 金門縣府加碼給獎金472萬元

闖進東奧決賽 金門縣府允設李洋羽球主題館

相關新聞

不顧防疫禁令開毒趴 高雄85大樓日租套房遭斷水電

高雄近期爆發特殊交友圈群聚染疫事件，市長陳其邁在防疫會議記者會宣示，防疫期間若非法群聚，查獲案情嚴重者將實施斷水斷電處分...

屏東慈鳳宮攜手正修科大 啟動神尊及文物健檢普查

擁有近300年歷史的屏東慈鳳宮又稱阿猴媽祖，是地方的宗教信仰中心，財團法人屏東市聖帝廟慈鳳宮董事長陳明順，有感於廟宇文化...

金門西半島首家小型托嬰中心揭牌 楊鎮浯抱奶娃好溫馨

金門西半島第一家社區公共托育家園正式成立，今天上午金門縣長楊鎮浯也親自前往主持揭牌，由於再過二天就是父親節，承辦單位還設...

風雨強襲高雄 員警忙清理阻道路樹

高雄受盧碧颱風轉熱帶低氣壓及西南氣流影響，今天上午高雄市政府剛發布豪雨及強風預警，前鎮區中山四路便有路樹遭強風吹倒，橫阻...

高雄豪大雨不斷！疫苗接種暫停、各醫院門診調整

高雄市今早豪大雨不斷，高市府已宣布今天停止上班、上課，今天已預約接種者，將延後一周，於8月14日同一時間、同一地點再進行...

高議員促重啟美濃水庫規畫案

台灣今年初逢大旱，高雄市政府與水利署在高屏溪大樹段鑿62口井抽水支援大高雄用水，在地議員認為鑿井非長遠之計，建議市府考慮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。