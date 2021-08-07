金門西半島首家小型托嬰中心揭牌 楊鎮浯抱奶娃好溫馨

金門西半島第一家社區公共托育家園正式成立，今天上午金門縣長楊鎮浯也親自前往主持揭牌，由於再過二天就是父親節，承辦單位還設計父親節打卡活動，祝福現場男性父親節快樂，看到現場小朋友哭鬧，楊鎮浯還抱起小孩逗弄，現場氣氛相當溫馨。

金城鎮東沙社區公共托育家園在今天上午9點多舉行開幕，由楊鎮浯與社會處長董燊、金城鎮長李誠智，金城鎮代表會主席陳天成，金城鎮珠沙里里長戴德強，金城鎮東沙社區發展協會理事長王琼遼等人共同主持揭牌。

楊鎮浯表示，為營造友善托育環境，協助家長兼顧就業與育兒，使幼兒健康快樂成長，是縣府一直致力於提升嬰幼兒托育服務品質的方向，未來也會持續於各鄉鎮布建社區公共托育家園(小型托嬰中心)，優先提供有托育服務需求的家庭一個近便、專業、整合性高且較完整的托育服務資源，使幼兒照顧者可以得到完整的托育服務，獲得喘息與各項教養資訊。

據了解，金城鎮東沙社區公共托育家園委託社團法人新北市嬰幼兒托育協會辦理，可收托12名0-2歲嬰幼兒，照顧比1：3，托育人員皆具有合格證照，期藉由提供平價托育服務，減輕家長負擔。

另外，將未滿2歲幼兒送托至該家園之家庭，每月支付托育費用1萬元整，且綜所稅率在20%以下未領取育兒津貼或育嬰留職津貼者，每名幼兒每月將補助4000元。