風雨強襲高雄 員警忙清理阻道路樹
高雄受盧碧颱風轉熱帶低氣壓及西南氣流影響，今天上午高雄市政府剛發布豪雨及強風預警，前鎮區中山四路便有路樹遭強風吹倒，橫阻小港機場進入市區的主要幹道。警方據報，立即趕赴樹倒碧場，趕緊通報養工處清除路樹，才即恢復道路暢通。
高雄市政府今天上午發布超大豪雨來襲預警，並警告有9至10級強陣風，上午9點20分，高雄市前鎮警分局便據報，中山四路北上車道因路樹倒塌，交通受阻。草衙派出所員警劉仲哲、曾冠霖馬上趕去樹倒現場，發現約10公尺高的路樹橫倒中山四路，正阻絕快車道3條車道，立即拉警戒線，疏處人車改道，通報養工處派員清除路樹，未造成傷亡。
風雨連日侵襲高雄，昨天下午在苓雅區河北路北凱旋公園，也有路樹倒下，擋住車道，並勾斷電桿附掛電線，苓雅警分局員警到場將樹木移置路旁，也通報台電公司派員處理，發現電線是當地里辦公室的附掛電線，里辦公室擔心往來民眾觸電，切斷電源，避免路人遭電擊的事故重演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言