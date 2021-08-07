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風雨強襲高雄 員警忙清理阻道路樹

聯合報 / 記者林保光／即時報導
強風侵襲高雄，今天上午1棵路樹橫倒高雄市中山四路幹道，。記者林保光／翻攝
強風侵襲高雄，今天上午1棵路樹橫倒高雄市中山四路幹道，。記者林保光／翻攝

高雄受盧碧颱風轉熱帶低氣壓及西南氣流影響，今天上午高雄市政府剛發布豪雨及強風預警，前鎮區中山四路便有路樹遭強風吹倒，橫阻小港機場進入市區的主要幹道。警方據報，立即趕赴樹倒碧場，趕緊通報養工處清除路樹，才即恢復道路暢通。

高雄市政府今天上午發布超大豪雨來襲預警，並警告有9至10級強陣風，上午9點20分，高雄市前鎮警分局便據報，中山四路北上車道因路樹倒塌，交通受阻。草衙派出所員警劉仲哲、曾冠霖馬上趕去樹倒現場，發現約10公尺高的路樹橫倒中山四路，正阻絕快車道3條車道，立即拉警戒線，疏處人車改道，通報養工處派員清除路樹，未造成傷亡。

風雨連日侵襲高雄，昨天下午在苓雅區河北路北凱旋公園，也有路樹倒下，擋住車道，並勾斷電桿附掛電線，苓雅警分局員警到場將樹木移置路旁，也通報台電公司派員處理，發現電線是當地里辦公室的附掛電線，里辦公室擔心往來民眾觸電，切斷電源，避免路人遭電擊的事故重演。

強風侵襲高雄，員警清理倒下的路樹。記者林保光／翻攝
強風侵襲高雄，員警清理倒下的路樹。記者林保光／翻攝
強風侵襲高雄，今天上午1棵路樹橫倒高雄市中山四路幹道，員警正協助清除路樹。記者林保光／翻攝
強風侵襲高雄，今天上午1棵路樹橫倒高雄市中山四路幹道，員警正協助清除路樹。記者林保光／翻攝

路樹 車道 高雄市

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