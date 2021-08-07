風雨強襲高雄 員警忙清理阻道路樹

高雄受盧碧颱風轉熱帶低氣壓及西南氣流影響，今天上午高雄市政府剛發布豪雨及強風預警，前鎮區中山四路便有路樹遭強風吹倒，橫阻小港機場進入市區的主要幹道。警方據報，立即趕赴樹倒碧場，趕緊通報養工處清除路樹，才即恢復道路暢通。

高雄市政府今天上午發布超大豪雨來襲預警，並警告有9至10級強陣風，上午9點20分，高雄市前鎮警分局便據報，中山四路北上車道因路樹倒塌，交通受阻。草衙派出所員警劉仲哲、曾冠霖馬上趕去樹倒現場，發現約10公尺高的路樹橫倒中山四路，正阻絕快車道3條車道，立即拉警戒線，疏處人車改道，通報養工處派員清除路樹，未造成傷亡。