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高雄豪大雨不斷！疫苗接種暫停、各醫院門診調整
高雄市今早豪大雨不斷，高市府已宣布今天停止上班、上課，今天已預約接種者，將延後一周，於8月14日同一時間、同一地點再進行施打。另各醫院作業也做了調整，就醫民眾請注意。
高雄長庚醫院今日門診暫停；急診、抽血、連續處方、藥來速等維持原定時間服務。
高醫公告今天門診暫停，超音波室、各檢查室及治療室暫停服務，健康管理中心暫停服務，急診及住院服務照常。
因應8月7日高雄市停班、停課，高雄榮總傳統醫學科門診停診。
阮綜合醫院表示，周六門診照常，並加開災害特別門診。
高雄市立大同醫院8月7日門診全面停診，包含健康管理中心、復健中心、常規醫療檢查全面暫停，急診、住院、透析照常服務。
義守大學「110學年度學士後中醫學系招生考試」原訂今天舉行，因高雄市停班停課，順延至8月8日星期日舉辦。
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