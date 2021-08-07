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不顧防疫禁令開毒趴 高雄85大樓日租套房遭斷水電

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市府觀光局人員會同警察局等單位執行斷水斷電。圖／高市觀光局提供
高雄市府觀光局人員會同警察局等單位執行斷水斷電。圖／高市觀光局提供

高雄近期爆發特殊交友圈群聚染疫事件，市長陳其邁在防疫會議記者會宣示，防疫期間若非法群聚，查獲案情嚴重者將實施斷水斷電處分。市府觀光局4日查獲85大樓，已遭停業的「85星空」日租套房3人群聚開毒趴，昨晚會同警方實施斷水斷電。

觀光局指出，日租套房「85星空」已被觀光局裁罰並勒令歇業，業者仍繼續違規營運，4日凌晨警方查獲2男1女群聚房內開毒趴。疫情期間，因旅宿業者對入住旅客群聚開毒趴而未通報，依規定裁處30萬罰鍰，為阻絕防疫破口，8月6日晚上強制執行斷水斷電。

觀光局說，國內疫情仍屬於二級警戒，高雄市旅宿業若發現住客群聚於飯店房間開趴，必須立即通報警察局，否則一經查獲，本府將處以罰款外，最高將勒令停業及斷水斷電。

此外，旅客可利用臺灣旅宿網( http://taiwanstay.net.tw/ )或向高雄市政府觀光局查詢合法旅宿業者名單，勿入住非法日租套房。

高雄市府觀光局人員會同警察局等單位執行斷水斷電。圖／高市觀光局提供
高雄市府觀光局人員會同警察局等單位執行斷水斷電。圖／高市觀光局提供

觀光局 毒趴 疫情

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