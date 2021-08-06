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疑因路樹倒塌壓到電線 高雄那瑪夏區停電4小時
高雄市那瑪夏區今天下午5點疑因台29線甲仙路段一棵路樹倒塌壓到電線，造成那瑪夏全區停電，影響3000多人，連市話都打不進去，那瑪夏代理區長孔賢傑與台電人員到場會勘，台電人員考量損害距離及豪雨影響施工，原預估晚間10點左右復電，經台電人員不畏風雨搶修，提早於9點10分左右復電。
孔賢傑表示，今天下午受豪雨影響，位於那瑪夏二號橋周邊電線桿遭倒塌樹木壓到，導致電力中斷，上千名住戶受影響，得知停電後，台電人員即趕往巡查並搶修，由於山區台電人力較少加上下雨，搶修進度延宕，孔賢傑晚上7時許便會同相關人員前往視察，終於在晚上9時許讓電力恢復。
孔賢傑說，豪雨造成停電，是山區的常態，但不少居民備有發電機、手電筒以及蠟燭，度過沒有電的夜晚，也盼鄉親體恤台電人員的辛勞。
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