快訊

東京電車發生隨機傷人案 犯案男子刺傷多人後落網

山區雨量逼近300毫米 高雄市府宣布明天停班、停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑因路樹倒塌壓到電線 高雄那瑪夏區停電4小時

聯合報 / 記者陳玫伶陳弘逸／高雄即時報導
高雄市那瑪夏區因路樹倒塌壓到電線造成全區停電，代理區長孔賢傑及台電人員前往巡查、搶修。圖／那瑪夏區公所提供
高雄市那瑪夏區因路樹倒塌壓到電線造成全區停電，代理區長孔賢傑及台電人員前往巡查、搶修。圖／那瑪夏區公所提供

高雄市那瑪夏區今天下午5點疑因台29線甲仙路段一棵路樹倒塌壓到電線，造成那瑪夏全區停電，影響3000多人，連市話都打不進去，那瑪夏代理區長孔賢傑與台電人員到場會勘，台電人員考量損害距離及豪雨影響施工，原預估晚間10點左右復電，經台電人員不畏風雨搶修，提早於9點10分左右復電。

孔賢傑表示，今天下午受豪雨影響，位於那瑪夏二號橋周邊電線桿遭倒塌樹木壓到，導致電力中斷，上千名住戶受影響，得知停電後，台電人員即趕往巡查並搶修，由於山區台電人力較少加上下雨，搶修進度延宕，孔賢傑晚上7時許便會同相關人員前往視察，終於在晚上9時許讓電力恢復。

孔賢傑說，豪雨造成停電，是山區的常態，但不少居民備有發電機、手電筒以及蠟燭，度過沒有電的夜晚，也盼鄉親體恤台電人員的辛勞。

高雄市那瑪夏區因路樹倒塌壓到電線造成全區停電，代理區長孔賢傑及台電人員前往巡查、搶修。圖／那瑪夏區公所提供
高雄市那瑪夏區因路樹倒塌壓到電線造成全區停電，代理區長孔賢傑及台電人員前往巡查、搶修。圖／那瑪夏區公所提供
高雄市那瑪夏區因路樹倒塌壓到電線造成全區停電，代理區長孔賢傑及台電人員前往巡查、搶修。圖／那瑪夏區公所提供
高雄市那瑪夏區因路樹倒塌壓到電線造成全區停電，代理區長孔賢傑及台電人員前往巡查、搶修。圖／那瑪夏區公所提供

台電 那瑪夏 停電

延伸閱讀

高雄連日豪雨 楠梓今晨2處路樹倒

變電所2饋線故障 桃園北區近7千戶停電 台電搶修復電

疑電容故障 桃園龜山數里停電

多次停跳電引民怨 高雄燕巢里長、多位議員找台電說明

相關新聞

影／高雄室內釣蝦場重開放馬上爆滿 釣蝦迷樂翻

國內疫情趨緩，高雄市經發局宣布即日起釣魚、蝦場有條件開放營業，並嚴禁於釣座旁直接邊烤邊吃，高雄左營蓮池潭旁一家室內釣蝦場...

疑因路樹倒塌壓到電線 高雄那瑪夏區停電4小時

高雄市那瑪夏區今天下午5點疑因台29線甲仙路段一棵路樹倒塌壓到電線，造成那瑪夏全區停電，影響3000多人，連市話都打不進...

游泳池終於解禁 澎湖縣府：10日起開放泳客入場

中央流行疫情指揮中心今天公布有條件開放游泳池營業，澎湖縣宣布跟進。澎湖縣府表示，澎湖縣立游泳池10日起開放，大城北游泳池...

6天5起路面塌陷 藍營酸高雄變「天坑之城」

連日豪雨轟炸下，高雄市在6天內出現5起道路塌陷事件，高雄市議會國民黨團酸說，高雄已經從「慶記之都」變成「天坑之城」；高雄...

高雄血液庫存見底 仍有一群「熱血勇士」不間斷捐血

先前受疫情影響，高雄血庫存量不斷亮起缺血的紅燈，近日捐血熱度又因連日豪雨而被澆熄，目前存量告急，僅能維持不到3天的用量，...

勿忘旱災之苦 藍營議員促陳其邁重思考美濃水庫

今年高雄水情不佳，高雄市府會同水利署在高屏溪鑿井供水，62口全集中在大樹地區。高雄市議員吳利成質詢指出，高屏溪沿岸水井可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。