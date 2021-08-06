家扶兒想送擺攤爸側背包裝零錢 同濟會助圓夢

曾中風的小芯爸爸靠擺攤扶養2名女兒，貼心的女兒小芯發現爸爸僅用小盒子裝零錢，因此想送爸爸側背包，高雄市高都國際同濟會今天送愛到屏東家扶中心，幫小芯圓了孝心。

高雄市高都國際同濟會送愛到屏東家扶，提前幫受助家庭的父親們一起慶祝父親節，有20名爸爸收到子女的心願與祝福。

收到禮物的小芯爸爸曾經微腦中風，經過積極的治療與復健，身體機能慢慢復原，然而體力已大不如前，為了養育2名女兒，平時以擺攤賣花生及玉米維生。

屏東家扶表示，生活雖然辛苦，貼心的小芯放學後，總會在爸爸攤位幫忙，過程中發現爸爸僅用一個小盒子來裝零錢，小芯因此在家扶的父親節禮物中，藉此機會想送給爸爸側背包，希望側背包可以讓爸爸在做生意時裝零錢。

小芯說，「很謝謝爸爸每天辛苦擺攤做生意、有時打零工，還要照顧我和妹妹，爸爸您辛苦了。」同時，也感謝同濟會幫助圓夢。

屏東家扶中心主委范安煌表示，高都國際同濟會連續4年照顧家扶受助家庭，沒有因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停止，看見孩子們要送給父親的心意，除了贈送禮物外，也捐贈防疫物資。