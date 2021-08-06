高雄累計施打破百萬劑 陳其邁：接種率達38%

高雄疫苗施打累計超過百萬劑，高雄市長陳其邁今天表示，代表高雄38%市民完成接種。但提醒民眾仍要遵守相關防疫規定，包括旅宿業者未通報民眾非必要聚會，將處15萬罰鍰。

高雄市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議記者會，陳其邁表示，高雄疫苗累計接種超過100萬劑，代表已有38%市民接種過疫苗。第6輪意願登記昨天下午2時開始、第5輪預約接種7日12時截止，他提醒民眾儘速登記。

針對民眾到飯店群聚開趴，若旅宿業者沒通報，陳其邁強調，市府會處新台幣15萬元罰鍰，情節重大停止營業撤銷營業登記；若涉及毒趴，將依毒品危害防制條例法辦，嚴重立刻執行斷水斷電。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示，目前警方旅館稽查已查獲至少2件違規，相關採檢與後續裁罰，衛生局會依事證開罰。他指出，在旅館聚會及入住是不同行為，可從事證中看出不同，根據高雄案例，不管毒趴或「人與人的連結」都會造成疫情擴散。

另外，在孕婦接種莫德納部分，陳其邁表示，高雄希望不要太麻煩孕婦，可以直接到特約醫院施打，或者打預約專線，攜帶健保卡、媽媽手冊、產科醫師轉診單，就能從今天起至8日到岡山農工、巨蛋、鳳山體育場等疫苗接種站施打。

在振興紓困上，陳其邁提到，會針對特定受衝擊行業加碼紓困；振興部分則希望在疫情後讓整體消費增加，並帶動餐飲零售等內需產業，高市會搭配中央振興券，透過抽獎等方式加碼，刺激更多消費加乘為中央振興券效果。