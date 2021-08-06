快訊

地牛又翻身！ 19:12規模5.4地震 最大震度4級

第六輪打高端 估計8月24日以前就能打到

促進鳳山區域發展 國泰重劃區商2土地提高建蔽率

中央社 / 高雄6日電

高雄市都市計畫委員會今天審議通過鳳山國泰市地重劃區，台糖持有6.38公頃的第二種商業區建蔽率調整案，透過建蔽率提高至70%增加土地開發規劃設計彈性，吸引企業投資。

主持會議的副市長林欽榮表示，衛武營國家藝術文化中心每年達300多萬參觀人次，面對國家級的城市觀光資源，周邊卻沒有相對應的商業機能服務，導致人潮動能流失，是一件非常可惜的事。

鳳山中城計畫是市長陳其邁對鳳山發展的重要政策，以衛武營國家藝術文化中心為發展核心，積極爭取未來結合國家設計研究院，文策院來南部設分院，形成南部藝文產業聚落的引擎。

林欽榮說，綜觀整個鳳山中城的推動，包含未來捷運黃線、建軍站商業區、衛武營特商區與台鐵機廠等空間的城市再生，必須透過大尺度戰略思考格局，整合周邊都市發展計畫，而國泰重劃區正是其中重要一環。

都發局長楊欽富表示，國泰重劃區具有銜接衛武營國家藝術文化中心，承轉大東文化藝術中心，連結鳳山新舊城商業核心的都市發展意義，透過打造鳳山藝文特質軸線，作為啟動產業聚落引擎的第一把鑰匙。

位於國泰路與自由路交叉口的台糖第二種商業區6.38公頃土地，緊鄰捷運橘線鳳山西站，以及未來黃線Y18站，作為橘、黃兩線匯集交會地，具大眾運輸導向發展優勢，為鳳山近年難得能吸引大型商業設施投資的都市發展機會。

但從民國99年重劃工程完成至今招商未果。因此市都委會同意在容積率不變原則下，藉由提高建蔽率至70%，配合衛武營國家級觀光發展，為國泰重劃區注入開發動能，突破鳳山現有商業型態框架，發展複合性商業活動設施。

衛武營 重劃區 捷運

延伸閱讀

飆罵官員「做不好砍頭」 林欽榮：彼此有革命情感

凱旋路坍陷拖2天挨批 陳其邁坦言「非常不高興」

藍營酸「一個天坑兩種效率」 林欽榮：軍令如山

高雄鳳山設4處危老重建服務據點 推動合法老屋更新重建

相關新聞

影／高雄室內釣蝦場重開放馬上爆滿 釣蝦迷樂翻

國內疫情趨緩，高雄市經發局宣布即日起釣魚、蝦場有條件開放營業，並嚴禁於釣座旁直接邊烤邊吃，高雄左營蓮池潭旁一家室內釣蝦場...

游泳池終於解禁 澎湖縣府：10日起開放泳客入場

中央流行疫情指揮中心今天公布有條件開放游泳池營業，澎湖縣宣布跟進。澎湖縣府表示，澎湖縣立游泳池10日起開放，大城北游泳池...

6天5起路面塌陷 藍營酸高雄變「天坑之城」

連日豪雨轟炸下，高雄市在6天內出現5起道路塌陷事件，高雄市議會國民黨團酸說，高雄已經從「慶記之都」變成「天坑之城」；高雄...

高雄血液庫存見底 仍有一群「熱血勇士」不間斷捐血

先前受疫情影響，高雄血庫存量不斷亮起缺血的紅燈，近日捐血熱度又因連日豪雨而被澆熄，目前存量告急，僅能維持不到3天的用量，...

勿忘旱災之苦 藍營議員促陳其邁重思考美濃水庫

今年高雄水情不佳，高雄市府會同水利署在高屏溪鑿井供水，62口全集中在大樹地區。高雄市議員吳利成質詢指出，高屏溪沿岸水井可...

伊甸慢飛天使「有話對你說」 一句我愛你父親心被融化

伊甸基金會早療中心在疫情期間停課不停學，透過電話、線上或是郵寄教材，為早療家庭家長提供更多喘息時間；7月27日降二級後回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。