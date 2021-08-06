促進鳳山區域發展 國泰重劃區商2土地提高建蔽率

高雄市都市計畫委員會今天審議通過鳳山國泰市地重劃區，台糖持有6.38公頃的第二種商業區建蔽率調整案，透過建蔽率提高至70%增加土地開發規劃設計彈性，吸引企業投資。

主持會議的副市長林欽榮表示，衛武營國家藝術文化中心每年達300多萬參觀人次，面對國家級的城市觀光資源，周邊卻沒有相對應的商業機能服務，導致人潮動能流失，是一件非常可惜的事。

鳳山中城計畫是市長陳其邁對鳳山發展的重要政策，以衛武營國家藝術文化中心為發展核心，積極爭取未來結合國家設計研究院，文策院來南部設分院，形成南部藝文產業聚落的引擎。

林欽榮說，綜觀整個鳳山中城的推動，包含未來捷運黃線、建軍站商業區、衛武營特商區與台鐵機廠等空間的城市再生，必須透過大尺度戰略思考格局，整合周邊都市發展計畫，而國泰重劃區正是其中重要一環。

都發局長楊欽富表示，國泰重劃區具有銜接衛武營國家藝術文化中心，承轉大東文化藝術中心，連結鳳山新舊城商業核心的都市發展意義，透過打造鳳山藝文特質軸線，作為啟動產業聚落引擎的第一把鑰匙。

位於國泰路與自由路交叉口的台糖第二種商業區6.38公頃土地，緊鄰捷運橘線鳳山西站，以及未來黃線Y18站，作為橘、黃兩線匯集交會地，具大眾運輸導向發展優勢，為鳳山近年難得能吸引大型商業設施投資的都市發展機會。

但從民國99年重劃工程完成至今招商未果。因此市都委會同意在容積率不變原則下，藉由提高建蔽率至70%，配合衛武營國家級觀光發展，為國泰重劃區注入開發動能，突破鳳山現有商業型態框架，發展複合性商業活動設施。