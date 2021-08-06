亮燈又送暖 金門塔山電廠關懷獨居長輩
隨疫情趨緩，台灣電力公司金門塔山發電廠重啟長輩關懷行動，除了致贈生活物資，並簡單幫忙修繕電器，8月以來共服務電廠附近鄰里的65名長輩。
今年度關懷對象，包括電廠附近金水里、古城里、賢庵里、夏興、后園，以及烈嶼東林社區的65名長輩。塔山發電廠長葉國佐表示，隨疫情緩解，在配合政府政策做好防疫措施下，發電廠工作人員連日來兵分4路為獨居長輩送暖，將營養保健品等物資送到家。
葉國佐說，金門年輕人大多離鄉背井到台灣就業與發展，家中僅留長輩獨自生活；老人家使用電器安全觀念較不足，也難自理損壞電器修繕，造成生活上不便與安全威脅。因此在訪視時會順道幫忙修理老舊電器、更換燈泡，有時員工也安排為老人家剪髮、整理門面。
塔山發電廠自民國104年起展開銀髮關懷活動。原本年度首次訪視是在端午節，但當時適逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻之際，關懷活動暫停。
另外，電廠人員農曆春節時還會陪伴獨老圍爐，今年初也因疫情取消，改為帶長輩到大賣場採購年貨；明年春節是否恢復共進團圓飯要視疫情而定。
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