影／高雄室內釣蝦場重開放馬上爆滿 釣蝦迷樂翻

國內疫情趨緩，高雄市經發局宣布即日起釣魚、蝦場有條件開放營業，並嚴禁於釣座旁直接邊烤邊吃，高雄左營蓮池潭旁一家室內釣蝦場下午起重新營業，得知消息的釣蝦迷中午不到就趕來排隊，一開門所有座位就爆滿，慢了一步的民眾只能在一旁排隊等待，業者也放進滿滿泰國蝦迎客，民眾表示悶了兩個月終於解封開釣實在很開心，希望疫情散去慢慢回歸正常。

高雄市經發局長廖泰翔指出，釣魚、蝦場欲復業者，除做好防疫措施外，場內有附餐飲者，則須符合高雄市餐飲內用指引規定，包含設置隔板、桌距間隔1.5公尺等，且限以個人套餐供應、不得共食，離席就須戴好口罩。市府將派員訪視稽查，如有違反防疫規定者，將依傳染病防治法處3000到1萬5000元罰鍰。