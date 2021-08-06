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6天5起路面塌陷 藍營酸高雄變「天坑之城」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市在6天內出現5起路面塌陷事件，高雄變成「天坑之城」。圖／高市國民黨團提供
高雄市在6天內出現5起路面塌陷事件，高雄變成「天坑之城」。圖／高市國民黨團提供

連日豪雨轟炸下，高雄市在6天內出現5起道路塌陷事件，高雄市議會國民黨團酸說，高雄已經從「慶記之都」變成「天坑之城」；高雄市政府不該繼續自滿防疫滿意度，忽略公共安全與工務效率。

高雄上月起陸續降雨，719豪雨鳳山婦人涉水觸電身亡，8月起前鎮凱旋路塌陷、鳳山勝利路人行道下陷、鳳山五甲二路水泥覆蓋板橋坍塌，今天（6日）凌晨，前鎮一心二路道路出現坑洞，另有中崙國中後方道路塌陷，總共5起道路坑洞與塌陷。

國民黨總召童燕珍指出，國民黨批評市政「路塌、樹倒、水不通」，卻遭民進黨以唱衰市政回應，不到一天時間卻又出現其他兩起塌陷，證明高雄道路在公共安全上不及格。

議員黃紹庭說，進入汛期以來，有市民反映，過去不淹水的地方都淹水了，今天凌晨一心路發生道路坑洞，跟3年前陳菊市長執政時發生天坑的位置一樣，相同地方出現相同天坑，難道「綠色執政」是「天坑保證」。

黨團表示，高雄市一天炸出兩個道路坑洞，6天有5起馬路坍塌事件，民進黨過去用高標準檢視前市府團隊，如今執政卻連馬路不崩塌都無法做到。

天坑 高雄市 國民黨

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