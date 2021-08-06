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高雄血液庫存見底 仍有一群「熱血勇士」不間斷捐血

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
住在彰化的鄭修偉，因工作暫調高雄，仍維持捐血習慣，捐血資歷邁向第21年，個人累計600多袋。記者陳弘逸／攝影
住在彰化的鄭修偉，因工作暫調高雄，仍維持捐血習慣，捐血資歷邁向第21年，個人累計600多袋。記者陳弘逸／攝影

先前受疫情影響，高雄血庫存量不斷亮起缺血的紅燈，近日捐血熱度又因連日豪雨而被澆熄，目前存量告急，僅能維持不到3天的用量，但仍有一群「熱血勇士」不受影響，排除萬難也會維持固定捐血的習慣。

38歲的鄭修偉，自17歲開始捐血，19歲起開始捐分離術血小板，捐血資歷邁向第21年，個人累計600多袋；樂於助人的個性，讓他並不因此自滿，而是希望能持續捐血幫助更多人。

鄭修偉踏上捐血之路的想法很單純，只因本身是O型血，也是非常「好用」的血型，為了幫助更多人便捲起衣袖，加入熱血勇士的行列；還說，小時候非常怕打針，但因為了捐血，居然神奇地克服對針頭的恐懼，後來也漸漸感受到捐血的好處。

雖然鄭修偉本身住彰化，因工作之故南征北調，但並不會因跨到其他縣市而中斷捐血習慣，他提到，捐血除了能促進新陳代謝，還能時時提醒自己更關注自身健康狀況，也會為了維持好的血液品質，來保持身體健康，是種良性循環；此外，有這樣的習慣，同時也深深感受到能藉此避開血光之災。

鄭修偉還說，自身經歷跟其他「熱血勇士」相比，只是冰山一角，身邊甚至有前輩，捐血次數已達上千單位，並視他們為標竿；他認為，身體健康是種恩賜，因此能透過捐血來回饋社會，是非常幸運的事情。

另外，本身就有捐血的習慣許姓男子說，自當兵時參加捐血活動，便開始養成捐血的習慣，每兩個禮拜捐一次血小板，每三個月捐一次全血，已經持續10年，並沒有因為豪雨或疫情而改變。

居住在左營的張姓少年說，因父母親本身就有捐血習慣，受家人影響，從去年開始，就會不定期來捐血，也希望能藉此幫助更多人。

高雄血庫存量告急，僅能維持不到3天的用量，仍有一群「熱血勇士」不受影響，排除萬難也會維持固定捐血的習慣。記者陳弘逸／攝影
高雄血庫存量告急，僅能維持不到3天的用量，仍有一群「熱血勇士」不受影響，排除萬難也會維持固定捐血的習慣。記者陳弘逸／攝影

捐血 疫情

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