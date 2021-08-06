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屏東鯉龍山人文紀念館 釋兩百個公益塔位給染疫亡者

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣獅子鄉鯉龍山人文紀念館執行長曾詩茵（左），今天帶著感謝卡片、父親節蛋糕及營養便當，分送縣府衛生局及恆春基督教醫院，並宣布因疫情影響不幸往生者提供200個免費塔位，醫護人員塔位折扣無限期的疫情公益專案。記者潘欣中／翻攝
屏東縣獅子鄉鯉龍山人文紀念館執行長曾詩茵（左），今天帶著感謝卡片、父親節蛋糕及營養便當，分送縣府衛生局及恆春基督教醫院，並宣布因疫情影響不幸往生者提供200個免費塔位，醫護人員塔位折扣無限期的疫情公益專案。記者潘欣中／翻攝

國內鋼構業界傳奇人物皆豪集團董事長曾國展的女兒曾詩茵，前年接下旗下屏東縣獅子鄉鯉龍山人文紀念館執行長，為感謝縣府全力投入防疫，防堵今年6月間鄰近的枋山鄉楓港、善餘2村爆發全台首例DELTA病毒群聚案的擴散任務，今天她和主任吳顯元帶著感謝卡片、父親節蛋糕及營養便當，分送縣府衛生局及恆春基督教醫院，並宣布為因疫情影響不幸往生者提供200個免費塔位，醫護人員塔位折扣無限期的疫情公益專案。

「人文紀念館，也是生命教育的一環！」曾詩茵說，鯉龍山人文紀念館開館以來回饋在地鄉親，不僅提供獅子鄉民500個塔位，將停車場免費提供給前往里龍山登山步道的遊客；和大學有建教合作，讓生命教育相關科系的學生在此實習，響應屏東縣府防疫做公益的疫情公益專案，也要向站在防疫第一線的醫護人員，致上最崇高敬意和謝意。

她說，今年6月間枋山鄉楓港、善餘2村爆發全台首例DELTA病毒群聚案，引發居民高度恐慌，鯉龍山人文紀念館鄰近兩村，與工作人員的居住地及生活圈息息相關、密不可分；縣長潘孟安當時下令將兩村提升為「強化三級」，全村篩檢，營業場所歇業3天，發放各戶民生物資包家，並讓村民優先施打疫苗，提升保護力，解除強化三級後，又派出國軍及化學兵進駐進行社區大清消，有效防堵病毒擴散。

她說，面對如此兇猛且看不見的敵人，防疫工作人員冒著生命危險，嚴陣以待，站在第一線守護民眾安全，所有防疫工作者的辛苦，大家都看到了，很心疼、很感恩；特別在父親節前夕準備感謝卡片、父親節蛋糕及營養便當300份，分送屏東縣政府衛生局及恆春基督教醫院，表示崇高的敬意與謝意，也希望防疫英雄繼續堅持，共同攜手抗疫，為社會帶來更多溫暖的力量。

屏東縣政府 紀念館 衛生局

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