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勿忘旱災之苦 藍營議員促陳其邁重思考美濃水庫

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員吳利成今日質詢，他反對政府把用水重心全放在開鑿深水井取水。記者徐白櫻／翻攝
高市議員吳利成今日質詢，他反對政府把用水重心全放在開鑿深水井取水。記者徐白櫻／翻攝

今年高雄水情不佳，高雄市府會同水利署在高屏溪鑿井供水，62口全集中在大樹地區。高雄市議員吳利成質詢指出，高屏溪沿岸水井可能超過一百口，擔心地下水、伏流水有枯竭之虞，市府應思考興建大型集水庫，如阿公店水庫加深或重啟美濃水庫規畫。市長陳其邁表示，美濃水庫爭議大，從旱災學到教訓，未來將多元開發水資源，未來3年內，高雄可增加29.9萬噸用水。

近日豪雨不停災情連連，高市議員吳利成指出，大家不要因為澇災忘記旱災之苦，2、3個月前台灣才經歷百年大旱，澄清湖、日月潭見底，市府與南水局在大樹開鑿水井支援，所幸大樹地勢高沒有地層下陷問題，水情吃緊會影響農民灌溉與產業發展，重大投資會打退堂鼓。

吳利成說，大樹供水大高雄，今年荔枝卻長不大，用水一樣要繳錢，缺水凸顯儲水的重要性，他反對政府把用水重心放在開鑿深水井，應思考蓋水庫或在現有的儲水設施上擴建或加深，比如說阿公店水庫加深或重啟美濃水庫，已經20年過去，又加上這次旱災，或許地方居民想法改變。

陳其邁指出，感謝大樹提高大高雄豐富水源，地方居民還是很反對美濃水庫，從此次旱災學到教訓，未來將多元開發水資源；未來3年內，透過伏流水與再生水，高雄可日增29.9萬噸水，可以符合需求。他也提到，經濟部水利署規畫曾文水庫與南化水庫聯通的大型計畫，台南、屏東與高雄會在合作架構下，聯合調度水資源。

南化水庫 美濃 水資源

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